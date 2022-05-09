Dolar yeniden 15 lira seviyesine yükseldi

Güne 14,96 lira seviyesinden başlayan dolar/TL gün içinde yükselişini sürdürerek 15,00 lira seviyesine yükseldi. TL dolar karşısında yüzde 0,33 değer kaybetti.
Euro ise aynı dakikalarda TL karşısında yüzde 0,41’lik yükselişle 15,82 liradan fiyatlanıyor.
Döviz kurlarındaki yükselişte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geride kalan haftada açıkladığı faiz artırım kararı ve bilanço daraltımı etkili oldu.
Fed geçtiğimiz çarşamba faizi 50 baz puan artışla yüzde 0,75-,1,00 arasına yükseltmiş, 0 trilyonluk bilançonun ise her ay 47,5 milyar dolar olacak şekilde azaltımına karar vermişti.