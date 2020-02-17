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Birleşmiş Milletler’den İdlib için ateşkes çağrısı

17 Şubat 2020

 

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, yaptığı yazılı açıklamada Suriye’de devam eden krizin yeni ve korkunç bir seviyeye ulaştığı konusunda uyarıda bulundu.

Aralık ayından beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 900 bin kişinin çatışmalar ve saldırılar nedeniyle yer değiştirmeye mecbur kaldığını belirten Lowcock, yerlerinden edilen Suriyelilerin kamplar dolu olduğu için dondurucu soğukta dışarda kaldığına dikkati çekti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Anneler çocuklarını sıcak tutabilmek için plastik yakıyor. Küçük çocuklar ve bebekler soğuktan ölüyor. Hastane, okul, cami, pazar yeri ve sivil yerleşim alanlarının rastgele hedef alınıyor. Okullarda eğitim askıya alındı ve hastaneler kapandı. Ciddi bir salgın riski söz konusu. Temel altyapı çökmek üzere.”




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