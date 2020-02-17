Boris Johnson’ın “Siyahların IQ’su beyazlardan düşük” diyen danışmanı Britanya’da tartışma yarattı

Britanya’da Başbakan Boris Johnson’ın “Siyahların IQ’su beyazlardan düşük” diyen danışmanı Andrew Sabisky ülkede tartışma yarattı. Başbakanlık ofisi bu yorumların Johnson’ın fikrini yansıtıp yansıtmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, muhalefet bu sözleri kınamayan Başbakan Johnson’a tepki gösterdi.

Euronews’in haberine göre; 27 yaşındaki Sabisky 2014 yılındaki bir blog yorumunda ortalamada siyah Amerikalıların zeka seviyesinin (IQ) beyazlardan düşük olduğunu iddia etmişti. Genç danışman siyah Amerikalıların kuvvetle muhtemel ‘entellektüel anlamda engelli’ olduğunu savunmuştu.