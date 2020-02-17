Dünya

Boris Johnson’ın “Siyahların IQ’su beyazlardan düşük” diyen danışmanı Britanya’da tartışma yarattı

17 Şubat 2020
İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Britanya’da Başbakan Boris Johnson’ın “Siyahların IQ’su beyazlardan düşük” diyen danışmanı Andrew Sabisky ülkede tartışma yarattı. Başbakanlık ofisi bu yorumların Johnson’ın fikrini yansıtıp yansıtmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, muhalefet bu sözleri kınamayan Başbakan Johnson’a tepki gösterdi.

Euronews’in haberine göre; 27 yaşındaki Sabisky 2014 yılındaki bir blog yorumunda ortalamada siyah Amerikalıların zeka seviyesinin (IQ) beyazlardan düşük olduğunu iddia etmişti. Genç danışman siyah Amerikalıların kuvvetle muhtemel ‘entellektüel anlamda engelli’ olduğunu savunmuştu.

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İtalya’da bir belediye yalnızlar için müsteşar atadı

İtalya’da bir belediye yalnızlar için müsteşar atadı

15 Şubat 2020
Photo of Çin’de koronovirüsten ölenlerin sayısı 1500’ü aştı

Çin’de koronovirüsten ölenlerin sayısı 1500’ü aştı

15 Şubat 2020
Photo of Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500’e yaklaştı

Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500’e yaklaştı

14 Şubat 2020
Photo of Antartika’da sıcaklık ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı

Antartika’da sıcaklık ilk defa 20 santigrat dereceyi aştı

14 Şubat 2020
Photo of Japonya’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti, toplam can kaybı 1371 oldu

Japonya’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti, toplam can kaybı 1371 oldu

13 Şubat 2020
Photo of AB, 2020 yılı için büyüme tahminlerini açıkladı: En çok ve en az büyüyecek ülkeler hangileri?

AB, 2020 yılı için büyüme tahminlerini açıkladı: En çok ve en az büyüyecek ülkeler hangileri?

13 Şubat 2020
Photo of İngiltere Maliye Bakanı Javid istifa etti

İngiltere Maliye Bakanı Javid istifa etti

13 Şubat 2020
Photo of Macron: Bu bir suç değil, eleştirme hakkına sahibiz

Macron: Bu bir suç değil, eleştirme hakkına sahibiz

13 Şubat 2020
Photo of Suriye Parlamentosu ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar tasarısını kabul etti

Suriye Parlamentosu ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan karar tasarısını kabul etti

13 Şubat 2020
Photo of Amazonların yüzde 20’si artık karbondioksit kaynağı

Amazonların yüzde 20’si artık karbondioksit kaynağı

13 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı