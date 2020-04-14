Dünya

Birçok ülkede karantina süreleri uzatıldı

Hindistan, Almanya, Birleşik Krallık başta olmak üzere birçok ülke, koronavirüse karşı karantina tedbirlerini uzattı

14 Nisan 2020

Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde uygulanan “tecrit”, 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, halkın 3 Mayıs’a kadar evlerinde kalmayı sürdürmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Modi, Kovid-19 salgınının sıcak noktalarından uzak bölgelerde, günlük kazançla geçinen yoksullara yardım amacıyla bazı kısıtlamaların 20 Nisan itibarıyla hafifletileceğini söyledi.

Hindistan’da Kovid-19’dan 358 kişi öldü, 10 bin 541 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Birleşik Krallık

İngiliz Times gazetesi, Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın perşembe günü ülke genelindeki tecrit ve karantina uygulamasının 7 Mayıs’a erteleme kararını duyuracağını yazdı.

Raab, dün yaptığı açıklamada, hükümetin durumdan emin olmadıkça yürürlükte olan karantina tedbirlerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını söylemişti.

Son verilere göre Birleşik Krallık’ta 89 bin 571 koronavirüs vakası görülürken, ölü sayısı 11 bin 347’ye yükseldi.

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının 11 Mayıs’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Salgının daha fazla yayılmasını önlemek için bunun önemli olduğunu belirten Macron, Fransızların alınan tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik sorunlar yaşayan çocuklu ailelere yardım yapılacağını söyleyen Macron, 11 Mayıs’ta okulların kademeli olarak açılacağını, üniversitelerin ise yaza kadar kapalı tutulacağını açıkladı.

Macron, restoran, kafe, otel, sinema, tiyatro ve halka açık yerlerin 11 Mayıs’tan sonra da kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu.

Avusturya

Başbakan Sebastian Kurz, virüsün yayılmasıyla mücadele kapsamında halk hareketiyle ilgili kısıtlamaların nisan ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Ancak Avusturya koronavirüs karantinasını gevşetmeye çalıştığı için bazı küçük işletmeleri faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Avusturya hükümeti, geçtiğimiz hafta salgın nedeniyle kapatılan mağazaların yeniden açılmasına izin vermeyi amaçladığını belirtti.

Mağazaların tıpkı marketler gibi dikkatli şekilde işletileceğini söyleyen Kurz, maske takmanın yine zorunlu olacağını ifade etti.

Avusturya’da vaka sayısı 14 bin 102’ye ulaşırken, ölü sayısı 384 olarak açıklandı.

İspanya

Avrupa’da en çok koronavirüs vakasının görüldüğü İspanya ise, vaka sayısındaki düşüş nedeniyle karantinayı hafifletmeyi planlıyor.

Ülkenin sağlık bakanı, son gün 517 kişinin öldüğünü ve bu sayının diğer günlere oranla düşük olduğunu açıkladı.

Bunun sonucunda hükümet, sanayi ve inşaat sektörünün tekrar işe dönmesini sağladı.

Ancak ülke nüfusunun çoğunluğu hala evinde duruyor. Alınan son karara göre ticari mekanlar ve mağazalar 26 Nisan’a kadar kapalı kalacak.

170 bin 99 vakaya ulaşan İspanya’da ölü sayısı 17 bin 756’ya yükseldi.

Nijerya

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Lacuz, Abuca ve Ucun’daki tecrit uygulamasının 14 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Buhari, bu kararın koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle alındığını söyledi.

200 milyonluk nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkelerinden biri olan Nijerya’da şu ana kadar 323 koronavirüs vakası tespit edildi.



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