Dolar 6,80’i aştı

Dün gün içinde 6.79’u test eden, günü de 6.7701’den tamamlayan dolar bu sabah 6.79’a yükseldi. Uzun süre 6,79 civarlarında seyreden Dolar 15.47 itibariyle Ağustos 2018’den bu yana ilk kez 6,80’i aştı. Uzmanlar, IMF ve ABD’deki gelişmelerin kur tarafında yakından takip edildiğini belirtiyor.
Bunun yanında Koronavirüs endişeleri Lira üzerinde baskı yapmaya devam ederken geçen hafta IMF’nin Türkiye ile yapıcı temaslarda olduklarını açıklaması kurun 6.62’ye çekilmesine neden olmuş ancak burada kalıcı olamayan kur yeniden yükselmişti.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|Güncelleme
|USD – Amerikan Doları
|6,8171
|6,8204
|6,8201
|6,7646
%0,73
|22:24
|EUR – Euro
|7,4853
|7,4908
|7,4915
|7,3720
%1,46
|22:24
|GBP – İngiliz Sterlini
|8,6030
|8,6122
|8,6205
|8,4621
%1,73
|22:24
|CHF – İsviçre Frangı
|7,0968
|7,1034
|7,0442
|7,1066
%1,46
|22:23
|CAD – Kanada Doları
|4,8984
|4,9025
|4,8976
|4,9199
%0,64
|22:23
|RUB – Rus Rublesi
|0,0933
|0,0934
|0,0925
|0,0938
%1,47
|22:24
|AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1,8552
|1,8568
|1,8566
|1,8567
%0,71
|21:35
|AUD – Avustralya Doları
|4,3854
|4,3855
|10,5847
|10,6992
%1,55
|22:24
|DKK – Danimarka Kronu
|1,0031
|1,0039
|0,9961
|1,0038
%1,43
|22:24
|SEK – İsveç Kronu
|0,6850
|0,6858
|0,6806
|0,6864
%1,29
|22:23
|NOK – Norveç Kronu
|0,6617
|0,6625
|0,6592
|0,6683
%0,81
|22:24
|JPY – 100 Japon Yeni
|6,3604
|6,3653
|6,3269
|6,3748
%1,30
|22:23
|KWD – Kuveyt Dinarı
|21,8671
|21,9132
|21,8500
|22,0586
%0,69
|19:42
|ZAR – Güney Afrika Randı
|0,3721
|0,3726
|0,3697
|0,3793
%-0,39
|22:24
|BHD – Bahreyn Dinarı
|17,9425
|18,2151
|18,0569
|18,0857
%0,08
|22:02
|LYD – Libya Dinarı
|4,7654
|4,9041
|4,7836
|4,8764
%-0,73
|19:42
|SAR – Suudi Arabistan Riyali
|1,8124
|1,8145
|1,8130
|1,8143
%0,72
|21:32
|IQD – Irak Dinarı
|0,0057
|0,0057
|0,0057
|0,0057
%0,19
|21:43
|ILS – İsrail Şekeli
|1,8989
|1,9048
|1,8994
|1,9163
%0,35
|22:24
|IRR – İran Riyali
|0,0002
|0,0002
|0,0002
|0,0002
%0,03
|06:07
|INR – Hindistan Rupisi
|0,0896
|0,0897
|0,0893
|0,0897
%0,99
|21:32
|MXN – Meksika Pesosu
|0,2904
|0,2907
|0,2870
|0,2916
%1,48
|22:23
|HUF – Macar Forinti
|0,0213
|0,0213
|0,0210
|0,0214
%1,81
|22:24
|NZD – Yeni Zelanda Doları
|4,1535
|4,1585
|4,1367
|4,1808
%0,82
|22:23
|BRL – Brezilya Reali
|1,3143
|1,3154
|1,3086
|1,3243
%1,00
|22:23
|IDR – Endonezya Rupiahi
|0,0004
|0,0004
|0,0004
|0,0004
%1,42
|21:32
|CSK – Çek Korunası
|0,2788
|0,2793
|0,2764
|0,2793
%1,47
|22:24
|PLN – Polonya Zlotisi
|1,6548
|1,6568
|1,6307
|1,6591
%2,16
|22:24
|RON – Romanya Leyi
|1,5481
|1,5507
|1,5391
|1,5500
%1,29
|22:24
|CNY – Çin Yuanı
|0,9672
|0,9680
|0,9655
|0,9688
%0,78
|21:32
|ARS – Arjantin Pesosu
|0,1042
|0,1044
|0,1041
|0,1055
%0,47
|22:18
|ALL – Arnavutluk Leki
|0,0590
|0,0595
|0,0586
|0,0596
%1,37
|22:22
|AZN – Azerbaycan Manatı
|4,0094
|4,0104
|4,0104
|4,0104
%0,69
|19:31
|BAM – Bosna-Hersek Markı
|3,7815
|3,8219
|3,7485
|3,8313
%-0,02
|14:07
|CLP – Şili Pesosu
|0,0080
|0,0080
|0,0080
|0,0081
%0,67
|22:20
|COP – Kolombiya Pesosu
|0,0018
|0,0018
|0,0018
|0,0018
%1,02
|21:32
|CRC – Kostarika Kolonu
|0,0119
|0,0120
|0,0118
|0,0120
%0,50
|21:41
|DZD – Cezayir Dinarı
|0,0534
|0,0539
|0,0533
|0,0537
%0,60
|22:23
|EGP – Mısır Lirası
|0,4304
|0,4326
|0,4315
|0,4338
%0,08
|21:32
|HKD – Hong Kong Doları
|0,8794
|0,8799
|0,8795
|0,8799
%0,75
|22:24
|HRK – Hırvat Kunası
|0,9830
|0,9843
|0,9779
|0,9845
%1,11
|22:24
|ISK – İzlanda Kronası
|0,0479
|0,0480
|0,0477
|0,0480
%1,16
|22:23
|JOD – Ürdün Dinarı
|9,5536
|9,6226
|9,5779
|9,5887
%0,06
|16:09
|KRW – Güney Kore Wonu
|0,0056
|0,0056
|0,0056
|0,0056
%0,94
|22:17
|KZT – Kazak Tengesi
|0,0160
|0,0160
|0,0159
|0,0160
%1,07
|21:32
|LBP – Lübnan Lirası
|0,0045
|0,0045
|0,0045
|0,0045
%0,54
|22:18
|LKR – Sri Lanka Rupisi
|0,0352
|0,0353
|0,0351
|0,0353
%0,62
|03:00
|MAD – Fas Dirhemi
|0,6691
|0,6705
|0,6661
|0,6705
%1,17
|22:23
|MDL – Moldovya Leusu
|0,3742
|0,3773
|0,3734
|0,3785
%0,54
|22:18
|MKD – Makedon Dinarı
|0,1213
|0,1220
|0,1206
|0,1217
%1,24
|22:18
|MYR – Malezya Ringgiti
|1,5716
|1,5743
|1,5727
|1,5779
%0,53
|20:26
|OMR – Umman Riyali
|17,6355
|17,7667
|17,7007
|17,7491
%0,33
|22:24
|PEN – Peru İnti
|2,0046
|2,0102
|2,0002
|2,0209
%0,41
|21:33
|PHP – Filipinler Pesosu
|0,1346
|0,1348
|0,1346
|0,1349
%0,68
|21:57
|PKR – Pakistan Rupisi
|0,0408
|0,0410
|0,0407
|0,0410
%0,28
|21:33
|QAR – Katar Riyali
|1,8717
|1,8735
|1,8602
|1,8733
%0,68
|22:08
|RSD – Sırbistan Dinarı
|0,0636
|0,0638
|0,0632
|0,0637
%1,27
|22:24
|SGD – Singapur Doları
|4,8218
|4,8253
|4,8117
|4,8247
%0,84
|22:24
|SYP – Suriye Lirası
|0,0131
|0,0132
|0,0132
|0,0132
%-0,20
|06:02
|THB – Tayland Bahtı
|0,2088
|0,2090
|0,2079
|0,2092
%0,86
|22:14
|TWD – Yeni Tayvan Doları
|0,2263
|0,2270
|0,2262
|0,2275
%0,58
|21:59
|UAH – Ukrayna Grivnası
|0,2496
|0,2503
|0,2494
|0,2531
%-0,33
|21:44
|UYU – Uruguay Pesosu
|0,1567
|0,1572
|0,1566
|0,1580
%0,00
|21:58
|GEL – Gürcistan Larisi
|2,1592
|2,1723
|2,1729
|2,1484
%1,06
|22:09