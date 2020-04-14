Dolar 6,80’i aştı

Dün gün içinde 6.79’u test eden, günü de 6.7701’den tamamlayan dolar bu sabah 6.79’a yükseldi. Uzun süre 6,79 civarlarında seyreden Dolar 15.47 itibariyle Ağustos 2018’den bu yana ilk kez 6,80’i aştı. Uzmanlar, IMF ve ABD’deki gelişmelerin kur tarafında yakından takip edildiğini belirtiyor.

Bunun yanında Koronavirüs endişeleri Lira üzerinde baskı yapmaya devam ederken geçen hafta IMF’nin Türkiye ile yapıcı temaslarda olduklarını açıklaması kurun 6.62’ye çekilmesine neden olmuş ancak burada kalıcı olamayan kur yeniden yükselmişti.

Serbest Piyasa Döviz Kurları