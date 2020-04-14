DövizDünyaEkonomi

Dolar 6,80’i aştı

14 Nisan 2020

Dün gün içinde 6.79’u test eden, günü de 6.7701’den tamamlayan dolar bu sabah 6.79’a yükseldi. Uzun süre 6,79 civarlarında seyreden Dolar 15.47 itibariyle Ağustos 2018’den bu yana ilk kez 6,80’i aştı. Uzmanlar, IMF ve ABD’deki gelişmelerin kur tarafında yakından takip edildiğini belirtiyor.

Bunun yanında Koronavirüs endişeleri Lira üzerinde baskı yapmaya devam ederken geçen hafta IMF’nin Türkiye ile yapıcı temaslarda olduklarını açıklaması kurun 6.62’ye çekilmesine neden olmuş ancak burada kalıcı olamayan kur yeniden yükselmişti.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişimGüncelleme
USD – Amerikan Doları6,81716,82046,82016,7646
%0,73
22:24
EUR – Euro7,48537,49087,49157,3720
%1,46
22:24
GBP – İngiliz Sterlini8,60308,61228,62058,4621
%1,73
22:24
CHF – İsviçre Frangı7,09687,10347,04427,1066
%1,46
22:23
CAD – Kanada Doları4,89844,90254,89764,9199
%0,64
22:23
RUB – Rus Rublesi0,09330,09340,09250,0938
%1,47
22:24
AED – Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi1,85521,85681,85661,8567
%0,71
21:35
AUD – Avustralya Doları4,38544,385510,584710,6992
%1,55
22:24
DKK – Danimarka Kronu1,00311,00390,99611,0038
%1,43
22:24
SEK – İsveç Kronu0,68500,68580,68060,6864
%1,29
22:23
NOK – Norveç Kronu0,66170,66250,65920,6683
%0,81
22:24
JPY – 100 Japon Yeni6,36046,36536,32696,3748
%1,30
22:23
KWD – Kuveyt Dinarı21,867121,913221,850022,0586
%0,69
19:42
ZAR – Güney Afrika Randı0,37210,37260,36970,3793
%-0,39
22:24
BHD – Bahreyn Dinarı17,942518,215118,056918,0857
%0,08
22:02
LYD – Libya Dinarı4,76544,90414,78364,8764
%-0,73
19:42
SAR – Suudi Arabistan Riyali1,81241,81451,81301,8143
%0,72
21:32
IQD – Irak Dinarı0,00570,00570,00570,0057
%0,19
21:43
ILS – İsrail Şekeli1,89891,90481,89941,9163
%0,35
22:24
IRR – İran Riyali0,00020,00020,00020,0002
%0,03
06:07
INR – Hindistan Rupisi0,08960,08970,08930,0897
%0,99
21:32
MXN – Meksika Pesosu0,29040,29070,28700,2916
%1,48
22:23
HUF – Macar Forinti0,02130,02130,02100,0214
%1,81
22:24
NZD – Yeni Zelanda Doları4,15354,15854,13674,1808
%0,82
22:23
BRL – Brezilya Reali1,31431,31541,30861,3243
%1,00
22:23
IDR – Endonezya Rupiahi0,00040,00040,00040,0004
%1,42
21:32
CSK – Çek Korunası0,27880,27930,27640,2793
%1,47
22:24
PLN – Polonya Zlotisi1,65481,65681,63071,6591
%2,16
22:24
RON – Romanya Leyi1,54811,55071,53911,5500
%1,29
22:24
CNY – Çin Yuanı0,96720,96800,96550,9688
%0,78
21:32
ARS – Arjantin Pesosu0,10420,10440,10410,1055
%0,47
22:18
ALL – Arnavutluk Leki0,05900,05950,05860,0596
%1,37
22:22
AZN – Azerbaycan Manatı4,00944,01044,01044,0104
%0,69
19:31
BAM – Bosna-Hersek Markı3,78153,82193,74853,8313
%-0,02
14:07
CLP – Şili Pesosu0,00800,00800,00800,0081
%0,67
22:20
COP – Kolombiya Pesosu0,00180,00180,00180,0018
%1,02
21:32
CRC – Kostarika Kolonu0,01190,01200,01180,0120
%0,50
21:41
DZD – Cezayir Dinarı0,05340,05390,05330,0537
%0,60
22:23
EGP – Mısır Lirası0,43040,43260,43150,4338
%0,08
21:32
HKD – Hong Kong Doları0,87940,87990,87950,8799
%0,75
22:24
HRK – Hırvat Kunası0,98300,98430,97790,9845
%1,11
22:24
ISK – İzlanda Kronası0,04790,04800,04770,0480
%1,16
22:23
JOD – Ürdün Dinarı9,55369,62269,57799,5887
%0,06
16:09
KRW – Güney Kore Wonu0,00560,00560,00560,0056
%0,94
22:17
KZT – Kazak Tengesi0,01600,01600,01590,0160
%1,07
21:32
LBP – Lübnan Lirası0,00450,00450,00450,0045
%0,54
22:18
LKR – Sri Lanka Rupisi0,03520,03530,03510,0353
%0,62
03:00
MAD – Fas Dirhemi0,66910,67050,66610,6705
%1,17
22:23
MDL – Moldovya Leusu0,37420,37730,37340,3785
%0,54
22:18
MKD – Makedon Dinarı0,12130,12200,12060,1217
%1,24
22:18
MYR – Malezya Ringgiti1,57161,57431,57271,5779
%0,53
20:26
OMR – Umman Riyali17,635517,766717,700717,7491
%0,33
22:24
PEN – Peru İnti2,00462,01022,00022,0209
%0,41
21:33
PHP – Filipinler Pesosu0,13460,13480,13460,1349
%0,68
21:57
PKR – Pakistan Rupisi0,04080,04100,04070,0410
%0,28
21:33
QAR – Katar Riyali1,87171,87351,86021,8733
%0,68
22:08
RSD – Sırbistan Dinarı0,06360,06380,06320,0637
%1,27
22:24
SGD – Singapur Doları4,82184,82534,81174,8247
%0,84
22:24
SYP – Suriye Lirası0,01310,01320,01320,0132
%-0,20
06:02
THB – Tayland Bahtı0,20880,20900,20790,2092
%0,86
22:14
TWD – Yeni Tayvan Doları0,22630,22700,22620,2275
%0,58
21:59
UAH – Ukrayna Grivnası0,24960,25030,24940,2531
%-0,33
21:44
UYU – Uruguay Pesosu0,15670,15720,15660,1580
%0,00
21:58
GEL – Gürcistan Larisi2,15922,17232,17292,1484
%1,06
22:09


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

14 Nisan 2020
Photo of Yaz aylarında corona virüs sona erecek mi?

Yaz aylarında corona virüs sona erecek mi?

13 Nisan 2020
Photo of Corona virüste son durum: Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı

Corona virüste son durum: Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı

13 Nisan 2020
Photo of Tatar: Böyle bir krizde kabine değişikliği düşünmüyorum

Tatar: Böyle bir krizde kabine değişikliği düşünmüyorum

13 Nisan 2020
Photo of Tatar: Fazla kazanandan fazla vergi alabilirsiniz ama mevduatları konuşmak yanlış ve suç

Tatar: Fazla kazanandan fazla vergi alabilirsiniz ama mevduatları konuşmak yanlış ve suç

13 Nisan 2020
Photo of Altının kilogramı 370 bin 820 liraya yükseldi

Altının kilogramı 370 bin 820 liraya yükseldi

13 Nisan 2020
Photo of Çinli berber corona virüsten korunmak için düzenek üretti

Çinli berber corona virüsten korunmak için düzenek üretti

13 Nisan 2020
Photo of Suudi Arabistan’da corona virüs hastalarına zemzem suyu dağıtılıyor

Suudi Arabistan’da corona virüs hastalarına zemzem suyu dağıtılıyor

13 Nisan 2020
Photo of İspanya ölüm ve vaka sayılarında düşüşe geçti

İspanya ölüm ve vaka sayılarında düşüşe geçti

13 Nisan 2020
Photo of Koronavirüs dünya genelinde aile içi şiddeti artırdı

Koronavirüs dünya genelinde aile içi şiddeti artırdı

13 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı