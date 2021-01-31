Birçok ev ve ağıl fırtınadan zarar gördü, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu

Şiddetli fırtına özellikle batı bölgesinde etkili oldu.

Akçay Muhtarlığı bölgede etkili olan fırtına nedeniyle dün akşam bölge halkına panik yapmaması uyarısında bulundu .

Muhtarlıktan yapılan açıklamda, birçok çatının zarar gördüğü , bazı garajların evlerin bahçesine uçtuğu kaydedildi.

Lefke Belediyesi de uyarılarda bulundu. Belediye fırtına nedeniyle Birçok ağacın devrildiğini, yolların kapandığını duyurarak, dışarıda kalmak zorunda olan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Gemikonağı’nda ise bir okaliptüs ağacı şiddetli fırtınanın etkisiyle gürültüyle koparak park halindeki aracın üzerine düştü

Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda, park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi.