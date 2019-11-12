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Bir yıllık karşılaştırmalı Ekim 2019 otel doluluk oranı

12 Kasım 2019
KITOB Otel doluluk oranı

KITOB’un; otel sınıfına giren ve 1’den 5’e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Ekim 2019 ayına ilişkin dolulukları aşağıdaki şekildedir:

1)5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Ekim 2019 ayında %74 oranında olmuştur. Buna göre;

a)Geçen Eylül 2019 ayına göre %1 oranında düşüş gerçekleşirken,

b)Geçen Ekim 2018 yılına göre %9 oranında bir yükseliş olmuştur.

2) Küçük otellerin Ekim 2019 ayında doluluk oranı %54 olmuştur. Buna göre;

a)Geçen Eylül 2019 ayına göre oran ayni kalırken,

b)Geçen Ekim 2018 yılına göre de ayni oranda gerçekleşmiştir.

3)Tüm Otellerin Ekim 2019 ayında doluluk oranı ortalaması ise %64 olmuştur.

a)Geçen Eylül 2019 ayına göre oran ayni seviyede kalırken,

b)Geçen Ekim 2018 yılına göre de %6 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo: KITOB Üyesi Otellerin Bir yıl karşılaştırmalı EKİM 2019 Doluluk Oranı % olarak.

KITOB Otel doluluk oranı

 



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