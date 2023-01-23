Bir haftada 8 yangın - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Bir haftada 8 yangın

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
yangın KKTC

KKTC’de 16-22 Ocak tarihlerini kapsayan dönemde 8 yangın ve 14 hususi servis olayı meydana geldi.

 İtfaiye Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, yangınlar sonucu yaklaşık 386.590 TL maddi zarar meydana gelirken, yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.


 Söz konusu yangınların muhtemel sebepleri ise “Kişi veya kişiler tarafından yakma, elektrik kaynaklı kısa devreler, sobadan çıkarılan tam sönmemiş kömürlerin tutuşması, bornozun elektrikli soba üzerine düşmesi ve araçtan sızan benzinin sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi” olarak sıralandı

 Hususi servis olayları ise Girne ve Lefkoşa bölgelerindeki sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen sel baskınlarına müdahale edilmesi, yangın eğitimleri verilmesi, asansörle evin balkonunda mahsur kalan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer aldı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:KKTCyangın
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar