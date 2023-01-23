19 Mayıs TMK öğrencileri ve öğretmenlerinden anlamlı proje - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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19 Mayıs TMK öğrencileri ve öğretmenlerinden anlamlı proje

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencileri ve öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar idaresi tarafından organize edilen “İyilikte Yarışalım” projesine katılıyor

19 Mayıs TMK Öğrencileri ve Öğretmenleri okul sonrası, ihtiyacı olan öğrencilere yönelik gönüllü eğitim verecek.

 


19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencileri ve öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar idaresi tarafından organize edilen “İyilikte Yarışalım” projesine katılıyor. Proje kapsamında öğrencilerimiz Mustafa Çağatay İlkokulu ile Lefkoşa’da bulunan Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumundaki arkadaşlarının okul derslerine katkıda bulunmak ve sosyal becerilerinin gelişimine destek amacıyla okul sonrası etüt ve etkinlikler düzenleyecektir.

Bahsi geçen etüt ve etkinlikler bir dönem boyunca her hafta gerçekleştirilecektir.

Proje 19 Mayıs TMK Eğitimle Sosyal Değişim Gönüllüleri adı altında gönüllü öğrenci ve öğretmenlerin oluşumuyla okullar arası işbirliğini geliştirmeyi, iyilik ve gönüllülük bağlamındaki farkındalığı arttırmayı ve öğrencilerin hem eğitim hem de sosyal becerileri anlamında katkı koymayı hedeflemektedir.

Proje sürdürülebilir olacak şekilde tasarlanmakta ve gelecek yıllarda da 19 Mayıs TMK bünyesinde devam ettirilebilecek şekilde geliştirilmektedir.

 

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Tags:19 Mayıs TMKiyilikte yarışalımziya tezel
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