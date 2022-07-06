Bir haftada 2251 vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

“Toplam 18.869 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 2251 pozitif vakaya rastlandı”
29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.869 olup, 1 kişi vefat etmiş, 2251 pozitif vakaya rastlanmıştır.
(29 Haziran- 5 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.869
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2251
Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.080.306
Toplam Vaka Sayısı: 100.258
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 97.357
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 239