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Bir haftada 2251 vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

6 Temmuz 2022






“Toplam 18.869 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 2251 pozitif vakaya rastlandı”




29 Haziran- 5 Temmuz tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 18.869 olup, 1 kişi vefat etmiş, 2251 pozitif vakaya rastlanmıştır.



(29 Haziran- 5 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.869

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2251

Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.080.306

Toplam Vaka Sayısı: 100.258
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 97.357

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 239



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6 Temmuz 2022






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