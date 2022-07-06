Dört İşlem Eğitim Merkezi Öğrencileri Polis Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Dört İşlem Eğitim Merkezi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte bugün Polis Genel Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette öğrencileri karşılayan Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Hüseyin SAĞIROĞLU, öğrencilere polislik mesleği ile ilgili bilgiler aktardı ve toplumda polisin önemine değindi. Öğrenciler ile sohbet eden Sağıroğlu, çocukların zihninde nasıl bir polis görmek istedikleri yönünde çocukların beklentilerini dinledi. Ziyaret kapsamında, Polis Müzesini de gezerek gözlem ve bilgi alma şansı bulan öğrencilere, ziyaret anısı olarak PGM 2. Yardımcısı Hüseyin SAĞIROĞLU tarafından hediye takdim edildi.