Bir garip hükümet: Maliye Ankara’da ekonomi görüşecek

Maliye Bakanı Atun, Ankara’da enerji konusu temaslar yaparken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomik önlemler paketi için Merkez Bankasında çalışma başlattı. Başbakan ise İstanbul’da tatilde…

MALİYEDEN ENERJİ ATAĞI: Maliye Bakanı Atun TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’le elektrik üretim kapasitesinin artırılması ve akaryakıt tedariki konularını ele aldı. Atun, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ile görüşmesinde ise ise kur korumalı mevduat sistemine KKTC’nin de dahil edilmesi talebini yineledi

EKONOMİK PAKETE START: Maliye Bakanı Ankara’da enerji konusunu ele alırken Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Çalışma Bakanı Taçoy ile Ekonomik Önlemler Paketinin startını verdi. Merkez Bankası’nda yapılan toplantıda henüz bir sonuca varılmadı. Paketin gelen hapta açıklanması hedefleniyor

ÜSTEL İSTANBUL’A KAÇTI: Ekonomik Önlem Paketi için çalışma talimatı veren Başbakan Ünal Üstel ise nefes almak için ada dışına kaçtı. Başbakan Üstel’in özel amaçla İstanbul’a gittiği öğrenildi. Başbakan’ın İstanbul’dan Cuma günü dönmesi bekleniyor

Maliye Bakanı Sunat Atun Ankara’da temaslarda bulunuyor. Atun, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Türkiye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile biraraya geldi… Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Atun, kur korumalı mevduat sisteminin ülkeye getirilebilmesi için son durumu gözden geçirdiklerini söyledi…

Maliye Bakanı Sunat Atun, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile biraraya geldi.

Yaklaşık bir saat süren heyetler arası toplantının ardından iki bakan baş başa görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Maliye Bakanı Sunat Atun Ankara’da Türkiye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile de biraraya geldi…

Bakan Atun, artık kur korumalı mevduat sistemini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirmeleri gerektiğini söyledi…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin etkin bir Türk Lirası bölgesi olduğunu hatırlatan Bakan Atun, finansman kaynak ve kredi ihtiyaçlarının görülebilmesi için kur korumalı mevduat ve sistemle alakalı olarak bu alanda istikrarlı sürdürülebilir bir süreç yönetmeleri gerektiğini bu sistemin ülkeye getirilmesi için son durumu gözden geçirdiklerini ifade etti…

Bakan Atun, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Merkez Bankası, KKTC Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığına bağlı bürokratlardan oluşan bir çalışma grubunun çevrimiçi toplantılarla süreci takip ettiğine işaret ederek şöyle konuştu:

“İki haftaya kadar bunu somutlaştırma noktasına gelebileceğimiz yönünde düşüncem var. Tabi bu esnada yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yürürlükteki para politikası ve buna ilişkinde önümüzdeki dönemin vizyonu üzerine Sayın Başkandan bilgiler aldık. İstişare ettik”

Türkiye Cumhuriyeti’nde ekonomiye yön veren noktalarla istişarelerde bulunarak onların vizyonunu bilmeleri ve izledikleri politikaları öğrenmelerinin son derece önemli olduğunu belirten Atun, bu şekilde de ülkede aynı paralelde ve doğru politikalarla yönetmeye devam edeceklerini söyledi.