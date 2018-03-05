Bir ayda 74 izne iptal

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yaklaşık bir aylık bakanlık sürecinde geçmiş dönemde verilen 46 kiralık araç işletme izni ve 28 adet T iznini iptal ettiklerini belirtti

İPTALLER SÜRECEK: Geçmiş dönemde verilen ve kamuoyunu ciddi şekilde rahatsız eden ‘T’ izni ve kiralık izinleri iptal ediliyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan bu konuda aflarının olmadığını söyleyerek çalışma yaptıklarını hak etmeyen kişilere verilmiş izinlerin iptalinin süreceğini belirtti

BİRAZ SABIR: Son dönemlerde gündeme gelen ve tamir projesi nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu Lefkoşa -Girne Anayolu ile ilgili de konuşan Atakan, “biraz sabır” dedi. Atakan, yolun tamamlanmasıyla yol güvenliği ve sürüş kalitesi bakımından dünya standartlarında bir yola sahip olunacağını belirtti

CİDDİ DENETİM: Atakan: Girne Dağyolu’nda ciddi denetimler geliyor. O yolun başına elektronik tartı sistemi kuruluyor. Görevli bulundurmasanız dahi oradan geçen araçların otomatik tartısı yapılıp bizim merkezimize düşecek. Bu konuda göz açtırmayacağız. Bir takometre sistemi var. Bu takometre vasıtasıyla da sürücülerin kontrolü sağlanacak

SEMBOLİK TARİH 15 KASIM: Atakan: Ercan Havalimanı’nda bayağı hummalı bir çalışma var. 2019 yılının ikinci yarısına Ercan Havaalanı’nın açılması bekleniyor. Hatta sembolik bir de tarih belirledik. 15 Kasım 2019’da Ercan Havalimanı’nın resmi açılışını yaparız diye konuştuk

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, geçmiş dönemde verilmiş toplam 74 kiralık araç işletme izni ve T izninin iptal edildiğini söyledi.

Atakan, geçmiş döneme ait verilen izinlerin incelenmeye devam edildiğini ifade ederek bu noktada iptallerin devam edebileceğini söyledi.

Atakan, tamir projesi nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu Lefkoşa -Girne Anayolu ile ilgili de vatandaşlardan sabır istedi. Yaklaşık 2-3 ay sonrasında vatandaşların dünya standartlarında bir yolda seyahat edeceklerini ifade eden Atakan, Girne Dağyolu ile ilgili ise şunları söyledi: “Girne Dağyolu’nda ciddi denetimler geliyor. O yolun başına elektronik tartı sistemi kuruluyor. Görevli bulundurmasanız dahi oradan geçen araçların otomatik tartısı yapılıp bizim merkezimize düşecek. Bu konuda göz açtırmayacağız. Bir takometre sistemi var. Bu takometre vasıtasıyla da sürücülerin kontrolü sağlanacak.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Havadis’ten Bertuğ Topal’a bakanlığı ile ilgili konularda açıklama yaptı.

Soru: Nasıl bir bakanlık devraldınız? Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı geçmiş dönemde ciddi şekilde konuşulan bakanlıklar arasında yer alıyordu. Nasıl bir bakanlık buldunuz?

Atakan: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı aslında çok geniş perspektifi olan bir bakanlık. Uhdesinde bulundurduğu konulara baktığımızda ulaşımdan havaalanlarına, limanlardan iletişime ve internete birçok konuyu içeriyor bakanlığımız. Geçmiş dönemde de yaptıkları ve yapamadıkları ile oldukça eleştirilen bakanlıklardan biriydi bu bakanlık. Dolayısıyla nasıl bir bakanlık bulduktan ziyade nasıl bir bakanlık olması gerektiğine odaklandık. İlk günden bu yana bu perspektifle çalışmaya başladık. İçinde bulunduğumuz gün itibarı ile 4 haftayı tamamladık. Mevcut ekip arkadaşlarımızla genel anlamda hayata geçirmek istediklerimiz paralelinde ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Biraz dinamik bir iş yapma şevki ile geldik bakanlığa. Aslında bu bakanlığın da bu dinamizm içerisinde olması gerek. Yavaş yavaş onlar bana alışıyor, ben onlara alışıyorum ama geride bıraktığımız süre içerisinde dinamik ve pro aktif bir iş yapma şekli benimsedik. Bu artarak devam edecek.

Soru: Özel sektörden gelmiş biri olarak devlet işleyişi ve hantallığından nasıl kurtulmayı planlıyorsunuz? Bu noktada hangi adımları atacaksınız?

Atakan: Bu nokta herhalde bizi en çok zorlayan olgu oldu bu süreç içerisinde. Özel sektörde daha hızlı karar alma ve hareket etme geleneğini genlerine kadar taşıyan biriyim. Devletin genel anlamda işleyişinin hantallığı ilk günden duvar gibi önümüze çıktı. Bunu aşmak biraz zaman alacak. Biraz önce belirttiğimiz gibi görev yaptığım arkadaşlarım bana alışacak, ben onlara alışacağım ama şu ana kadar şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki ciddi bir özveri ortaya konuluyor. Benimle beraber o sorunlar aşmak için mücadele etmeye başladılar. Ne kadar bu sayıyı arttırırsak bu hantallığı da elimine etmiş oluruz diye düşünüyorum.

Soru: Ülkemizde artan araç sayısına paralel yol sayısının aynı kalması ciddi sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Bakanlığa gelmenizle bu sorunu adeta kucağınızda buldunuz. Lefkoşa-Girne Anayolu ve Girne Dağyolu ile ilgili durum nedir?

Atakan: Geçtiğimiz dönemden bu döneme sarkan, bu dönemde yapılan ve bu dönem ihaleye çıkılacak olan toplam 28 tane proje var. Bunlar bir kısmı uzun süredir kangrenleşmiş olan Lefkoşa Çevre Yolu, Güzelyurt Lefke Bölünmüş Yolu gibi yolları da içeriyor. Sıfırdan yapılacak yeni projeler de var. Halihazırda başlamış projeleri de içeriyor.

Biliyorsunuz Lefkoşa-Girne Tamirat Projemiz var ki özellikle sosyal medya üzerinde oldukça sıkıntı yarattığını görüyorum. Bu aralar bolca gündem oluyor. Geçtiğimiz hafta itibarı ile ağır vasıtaların Girne’den Lefkoşa’ya doğru seyir durumlarını yasakladık. Bu tamirat bitene kadar bu yolu ağır vasıtalar giremeyecek. Toplamda tamir edilecek 4.8 kilometrelik bir bölümdür. İnsanlarımız aslında haklı. Özellikle iş çıkış ve gidiş saatlerinde ciddi bir yığılma oluyor ama şunu da kabul etmek gerek o yol yaklaşık 18 yıldır ellenmeyen, altyapısı çok kötü durumda, yolun çöktüğü dalgalanmaların olduğu, yanlış eğimlerden dolayı kazaların olduğu bir yapıdaydı. Çeşitli tamir projeleri gündeme gelmişti biz bunların hepsini birleştirip, asfaltın sökülüp yeniden döşeneceği, eğimin düzeltileceği, drenaj sisteminin yenileneceği, bordürlerin oto korkulukların hatta Ciglos bölgesindeki sert virajların yumuşatılarak daha güvenli hale getirileceği bir yapı üzerinde çalıştık ve hayata geçirdik. Evet 2-3 ay kadar bir sıkı çekeceğiz ama bu sürenin sonunda da son derece güvenli ve rahat yolculuk yapma imkanı bulacağız. Daha önce de dile getirmiştik yineliyorum: Lütfen biraz sabır. Gerçekten biraz sabra ihtiyacımız var. Bu bölüm inanın en fazla yarım saat kaybettirecek bize ama bu sabrın sonunda da standart üstü ve güvenli hareket edeceğimiz yolumuz olacak.

Dağyoluna gelecek olursak geçen yılın içerisinde bir proje başlamıştı o halen daha sürüyor. Özellikle kamuya ait araziler üzerindeki bölümü hızlı hareket ediyor, kamulaştırma gereken noktalarda sıkıntı yaşanacak gibi görülüyor. Bu mevcut yol üzerinde yürüyecek bölüm. Bir de yeni bir güzergah daha var. Bu yeni güzergah ile ilgili de bütün çalışmalar sona geldi. Kısa bir pürüzlü bölüm kaldı o da bittiğinde orayla ilgili de kamulaştırma süreci hemen başlayıp güzergah açılması ve mevcut yol üzerinden gelecek dağyolu ile yeni güzergahtan gelecek dağyolunun buluşma noktası hayata geçirilecek. Bu güzergah da yapıldığında şu anda Dağyolu Kavşağı’ndan taşocaklarına kadar olan bölüm kullanım dışında kalacak. Bu güzergahın belirlenmesi ve kamulaştırması nereden baksanız önümüzdeki yılın sonuna kadar sarkabilecek bir durum. Dolayısıyla biz bunu beklemeden hava şartlarının el verdiği dönemlerde mevcut yolun dalgalanan bölümlerinin kazınarak tekrardan asfaltlanması için bir çalışma yapıyoruz. Bütçenin geçmesiyle beraber bu çalışma da başlayacak. Buna paralel olarak da Polis Genel Müdürlüğü’nün de yardımlarıyla seri uygulama başlattık. O bölgede çalışan bütün ağır vasıtaları yük miktarlarını kontrol ediyoruz. Bir kaza oldu kazanın arkasından 2-3 gün göstermelik denetim yapıldı değil haftanın her günü sürecek. Bu konuda çağın getirdiği yeniliklerden de yararlanacağız. Elektronik tartı sistemi kuruluyor yolun altına. Siz orada bir görevli bulundurmasanız dahi oradan geçen araçların otomatik tartısı yapılıp bizim merkezimize düşecek. Bu konuda göz açtırmayacağız. Buna paralele olarak bakanlığımızın üzerinde çalıştığı bir takometre sistemi var. Hükümet protokolünde de bu konuda madde var. Bu takometre vasıtasıyla da sürücülerin kontrolü sağlanacak. Yakın zamanda ehliyetlerimiz de değişerek çipli olacak. Standardımız dünya standardı ile aynı olacak. O ehliyeti takometreye taktığınızda aynı zamanda o şoför bilgilerinin de merkeze ulaştırılabileceği, takometrenin ön yüzünde bulunan kamera ile o kamyonun yol boyunca aslında seyrini de takip edebileceği bir sistem üzerinde çalışıyoruz. 2 hafta içerisinde bir demo çalışma yapacağız.

Yük taşıma şekilleri ile ilgili bir standart vardı takip edilmiyordu bunu tekrardan güncelliyoruz. Uçucu yüklerin üstlerinin kapatılması ile ilgili ve denetlenmesi için daha sert bir tüzük çalışması önümüzdeki hafta içerisinde bitecek. O yolu iyileştirme ve düzenlemeyle paralel olarak da o yolun bu hale gelmesine neden olan ağır yük taşımacılığının denetlenmemesinin de önüne geçmiş olacağız.

Güzelyurt Lefke bölünmüş yolunun Doğancı arasındaki ihtilaflı bölümü ile ilgili geçen hafta içerisinde bir adım attık. Hemen Mart ayının ortasından itibaren müteahhit firmaya teslimatını yapacağız.

Buna paralele olarak İskele-Çayırova yolu olarak bilinen yolu ile ilgili İskele Boğaz’ının çıkışından Bafra Turizm Bölgesi’nin girişine kadar olan bölgenin sorununu da çözme aşamasındayız. Bafra bölgesindeki yol turizm sezonuna yetiştirmeyi planlıyoruz.

Yerel seçimlere kadar birçok alanda ilerleme planlıyoruz. Kamulaştırmada sıkıntı yaşadığımız yerlerde devlet makamları arasında iletişimsizlik nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.

Karayolları Dairesi, Tapu Dairesi ve bakanlık yetkililerinin de içerisinde bulunduğu bir heyet oluşturarak bu işi hızlandırmayı planlıyoruz.

Soru: Limanlar ve Telekomünikasyon Dairesi’nin artık çağdışı kaldığı herkes tarafından ortaya konan bir gerçek. Bu noktada özelleştirme veya özerk bir yapı ile her iki konunun da çözülmesi için adımlar atılacak mı?

Atakan: Özellikle Telekomünikasyon Dairesi çerçevesinde bayağı bir spekülasyon yaratıldı. Geçenlerde hem daire müdürü hem de yetkili sendika ile yaptığımız görüşmede aslında bir benzetmede de bulunduk. Telekomünikasyon Dairesi, Güzelyurt’la aynı kaderi yaşıyor. Güzelyurt gibi ha verildi ha verilecek. Telekomünikasyon Dairesi de ha özelleştirildi ha özelleştirilecek deniyor. Bu nedenle de ne düzgün ekipman alındı ne personel alındı. Tüm bunlar da birleştiğinde çağın gerektirdiğinin çok gerisinde kalan bir daire standardı var. Bu sene hayata geçecek olan 2018 bütçesinde çok ciddi bir artış var. Bu çerçeve içerisinde bütün santrallerinin bakımının, idamesinin yenilenmesinin yapılabileceği, çağın gerekliliği olan internet altyapısının daha da geliştirilebileceği, dairenin ekipman anlamında ki oldukça geride kalmış bir yapı var bunların yenilenmesini sağlayabileceğiz.

Telefon Dairesi bünyesinde bir üçüncü GSM operatörünün hayata geçirilip buradan yaratılacak sinerji ile Telefon Dairesi’nin yapısının daha da güçlendirilip düzenleyen ve denetleyen noktasında bir yapıya kavuşmasıdır hedefimiz. Mevcut yapısı içerisinde daha hızlı hareket edebilecek, çağın gerekliliklerini daha hızlı yapabilecek bir sistem kurmak istiyoruz.

Limanlarımız da Telefon Dairesi’nin bir benzerini yaşıyor. Mağusa Limanı’na yıllardır bir çivi çakılmadı. Bir çok teknolojik gelişmeden uzak tutulmuş durumda duruyor. Burası ile ilgili çeşitli düşünceler var. Burada yapılması gereken renovasyonları devletin bütçesiyle yapmak imkansız. Bunu bir kamu özel ortaklığı çerçevesinde yapmayı planlıyoruz. Yerli şirketlerin oluşturduğu bir yapı da bu limanın işletmesine talip. Onların da içinde olabileceği bir yapıyla, know how’ı dışarıdan aldığınız bir yapı tasarlıyoruz. Yine devletin ve kamunun oradaki varlığını sıfırlamadan Mağusa ve Girne Limanı’nın yenilenmesi gerekiyor.

Denizciliğin ve deniz yollarının önemini kavrayamamış durumdayız.

Soru: Ercan Havalimanı’nda devam eden bir proje var. Bununla ilgili görüşünüz nedir? İkinci ise bilet fiyatlarının düşülmesi için herhangi bir girişim yapıldı mı?

Atakan: Ercan’a bir ziyaret yaptım. Bayağı hummalı bir çalışma var. 2019 yılının ikinci yarısına Ercan Havaalanı’nın açılması bekleniyor. Hatta sembolik bir de tarih belirledik. 15 Kasım 2019’da Ercan Havalimanı’nın resmi açılışını yaparız diye konuştuk. Orayla ilgili bazı öteleme sıkıntıları var. Oradaki askeri birliğin tam olarak taşınamadığı gerçeği var ki aslında ihale ilk yapıldığında o verilen peşin ödemenin içerisinde askeri birliği taşınmasının masrafları da vardı.

Ülkemize sefer yapan iki havayolu çeşitli nedenlerle seferlerini durdurdu. Aslında bu noktada arz eksilmesi yaşadık. Bu arzın tekrardan artırılmasıyla ilgili önümüzdeki hafta havayollarıyla görüşme yapacağız.

Soru: Hükümet protokolünde her bakanlığın kendi içerisinde geçmiş dönemlere yönelik soruşturma ve inceleme yapacağı yazıyor. Sizin bakanlığınızda bu soruşturma ve incelemeler nasıl gidiyor?

Atakan: Yoğun bir şekilde başladık. Kamuoyunun gündemini sıkça meşgul eden T izinleri dediğimiz taşıma, güzergah, kiralık araç işletme izinleriyle ilgili spekülatif bilgiler dolaşıyor. Bununla ilgili hemen çalışma başlattık. Geriye dönük olarak bütün dosyaları inceleyen, suiistimal var mı, bunlar verilirken hak etmeyen kişilere verilmiş mi yönelik çalışmalarımız var. 46 tane kiralık araç işletme izni, 28 tane T iznini iptal ettik. Bunu önümüzdeki haftalarda devam ettireceğiz.