BioNTech-Pfizer, 2021 yılı aşı üretim hedefini güncelledi

BioNTech’den yapılan açıklamaya göre, partner kuruluş Pfizer’ın üretim kapasitesinin artırılmasıyla, 2021 yılı sonuna kadar 2,5 milyar doz koronavirüs aşısının üretilmesi planlanıyor.

Pfizer daha önce, bu yıl için 2,3 ila 2,4 milyar doz aşı hedefi koymuştu.

“Görüşmeler sürüyor”

BioNTech ayrıca, üçüncü taraf üreticilerle tedarikçilerin aşı ağının genişlemesindeki rolüne dikkat çekti.

İlgili açıklamada, “Üretim kapasitesini ve ağını daha da genişletmek için potansiyel ortaklarla ek tedbirler ve görüşmeler sürüyor.” denildi.