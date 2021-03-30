İtalyan mafya üyesi, YouTube’daki yemek videosu ele verdi

İtalya’daki “Ndrangheta” örgütüne mensup olduğu öne sürülen ve polis tarafından 7 yıldır aranan Biart’ı, YouTube’daki yemek kanalı ele verdi.

İtalyan polisi, dövmesinden tespit edilen 53 yaşındaki adamın Dominik Cumhuriyeti’nde yaşadığını belirledi.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü Dominik Cumhuriyeti’nde yakalanan Biart, İtalya’ya iade edildi.

“Sakin bir hayat sürüyordu”

Polis tarafından yapılan açıklamada, Biart’ın Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Boca Chica kasabasında “sakin bir hayat sürdüğü” belirtildi.

Biart, Ndrangheta mafyası adına Hollanda’ya uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2014 yılından bu yana aranıyordu.