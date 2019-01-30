Bio-Der’de YENİ DÖNEM

Kurulduğu günden bu yana, güncel sorunlara seyirci kalmayan, bu doğrultuda yetkilileri uyarmayı ve toplumu bilgilendirmeyi görev edinmiş olan Biyologlar Derneği bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirmiş ve yarınlara yaşanılabilir bir ülke bırakabilmek adına çalışmalarını sürdürmüştür.

Bu çerçevede, 20’inci kuruluş yılını kutlamaya hazırlanan derneğimiz XX. Olağan Genel Kurul toplantısını 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Faaliyet ve mali raporların sunulması ve aklanmasından sonra yetkili kurulların seçiminin de yapıldığı genel kurul toplantısı sonrası yeni oluşturulan yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Dernek başkanlığına Hasan Sarpten’in getirildiği toplantıda yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımı yapmıştır. Bu çerçevede, yeni yönetim kurulumuz aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Kamuoyuna önemle duyurulur.

Hasan Sarpten (Başkan)

Gizem Mulla (Genel Sekreter)

Dilge Özerdem (Mali İşler Sorumlusu)

Türkay Öyken (Eğitim ve Araş. Sorumlusu)

Sedef Kutlu (Basın ve Yayın Sorumlusu)

Müsteyde Yücebaş (Sosyal İşler Sorumlusu)

Hatice Benan (Dış İlişkiler Sorumlusu)