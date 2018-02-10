Binatlı’da Davutoğlu ile yollar ayrıldı

YENI TEKNIK ADAM BUGÜN:

Binatlı’da kan değişimi sağlanması adına başkan ve yönetim kurulu teknik direktör Gökmen Davutoğlu ile görüşerek yolları ayırma kararı alındı. Binatlı’nın Hasan Topaloğlu ve Fırat Canova ile temas kurduğu, yeni teknik direktörün bugün açıklanacağı öğrenildi

K-Pet Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Binatlı’da teknik direktör Gökmen Davutoğlu ile yollar ayrıldı.

Başkan Orsel Neşe ve yönetim kurulu, teknik patron Davutoğlu ile görüşerek takımda kan değişimi olması adına anlaşmaya vardı ve yollar ayrıldı. Binatlı’da yeni teknik adamın kim olacağının bugün belirleneceği ve yarın Lefkoşa’da başlayacak kampa yeni teknik direktör ile girileceği öğrenildi.

Binatlı’da yeni teknik adamı belirleme görevi, yönetim kurulunca oluşturulan komiteye bırakıldı. Komitenin Hasan Topaloğlu veya Fırat Canova ile temas kurduğu öve bu iki isimden biri ile bugün anlaşma imzalanması bekleniyor.

Binatlı, Süper Lig’in 18inci haftasında, pazartesi akşamı Güzelyurt’ta oynayacağı GAÜ Çetinkaya karşılaşmasına yeni teknik adamı ile çıkacak.

Binatlı kulübü yaşanan gelişme hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Yönetim kurulumuz, teknik heyetimizle görüşüp kan değişimi için oy birliği ile karar almıştır. Hedefimiz kamp öncesi gerekli çalışmaları yapıp en kısa sürede yeni teknik kadromuzu belirlemektir.

Bu süre zarfında takımımızı, koordinatörümüz Ulun Cam çalıştıracaktır.”

Binatlıda bu süreci surdüren komitede, Abdullah Uluçhan, Orsel Neşe, Hakan Camcıoğlu, Softa Cayanoğlu, Salih Benekli, İsmet Karaosman ve Veleddin Taşkent bulunmakta.