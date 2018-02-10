Piskobulu sessizliğini bozdu

Doğan Tür Birliği Başkanı Bayar Piskobulu, Küçük Kaymaklı ile deplasmanda oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı

“DOSTLUĞA LEKE SÜRÜLDÜ”

Psikobolu açıklamasında: “Geçtiğimiz hafta oynanan ve bizlerin bir futbol şölenine dönüşmesini arzuladığımız müsabakada, rakip takım kulüp başkanının hem maç sırasındaki tavırları, hem de ardından ortaya koyduğu söylemler iki camia arasındaki dostluğa leke sürmüştür” dedi

K-PET Süper Lig’in Girne temsilcilerinden Doğan Tür Birliği’nin başkanı Bayar Piskobulu, ligin 17. haftasında Küçük Kaymaklı ile deplasmanda oynadıkları maçta yaşanan olayların ardından sessizliğini bozdu ve kulüp adına açıklama yaptı.

Doğan Türk Birliği Spor Kulübü Başkanı Bayar Piskobulu’nun, DTB kulübü adına yapmış olduğu açıklama şu şekilde;

“Geçtiğimiz hafta sonu oynanan KKTC Süper Ligi 17’nci hafta maçımız sonrasında spor basınımıza yansıyan kimi demeç ve haberlerde Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nün haklarına yönelik kabul edilemez söylemler olduğu dikkatimizden kaçmamıştır. Saygı ve terbiye sınırlarını aşan bu söylemlere Doğan Türk Birliği yönetimi ve camiasının sessiz kalmamız beklenemez.

Bugüne kadar dostça ve centilmence ilişki kurduğumuz, önemli bir rakibimiz olarak yıllardır karşılıklı saygı çerçevesinde mücadele ettiğimiz bir camiayı temsil eden başkan konumundaki kişinin tavırları üzüntü vericidir.

Geçtiğimiz hafta oynanan ve bizlerin bir futbol şölenine dönüşmesini arzuladığımız müsabakada, rakip takım kulüp başkanının hem maç sırasındaki tavırları, hem de ardından ortaya koyduğu söylemler iki camia arasındaki dostluğa leke sürmüştür. Olayların başlama anına kadar ne şahsına ya da sahadaki futbolcusuna ne de tribünlerdeki taraftarına yönelik tek bir olumsuz davranışın olmadığı gerçeği bilinirken, ilgili kulüp başkanı camiamıza yönelik “yavuz hırsız ev sahibi bastırır” misali suçlamalara başvurmuştur. İlgili başkanın, tüm spor basınının gözleri önünde yaşanan yakışıksız tavırlarını unutturma gayreti nafiledir. Camiamıza yönelik söylemleri, kendilerinin ayıbını örtmeye ya da utancını gizlemeye yeterli olmayacaktır. Malum kişiden beklentimiz öncelikle basında yer alan fotoğraf ve video görüntülerini izleyerek özeleştirisini yapmasıdır.

Ayrıca belirtmek isteriz ki; Doğan Türk Birliği’nin şampiyonluğu kendi uhdelerinde olmadığı gibi ligde yaptığımız her iki maçta da elde ettiğimiz sonuçlar açıkça ortadadır. Şampiyonluklara fazlasıyla alışkın olan camiamız için en önde gelen değer, “zeki, çevik, ahlaklı” sporcular yetiştirmek, sporun dostluk ilkesini ileriye taşımaktır.

Doğan Türk Birliği, şampiyonluk mücadelesine tüm iddiası ve kararlığı ile devam edecektir. İlgili kulüp başkanının, sportif unsurlar dışında Doğan Türk Birliği’nin şampiyonluğunu engelleyecek başka niyetleri, güçleri ya da planları varsa, bunu spor kamuoyu ile paylaşması da kaçınılmazdır. 2017-2018 Futbol Sezonu boyunca Doğan Türk Birliği’nin birçok maçını kazandığı gibi kayıpları da olmuştur. Bu maçlarda lehimizde ya da aleyhimizde yaşanan hakem hataları futbolun doğası içindedir.

Ancak camiaların geçmişe dönük futbol hafızaları ve deneyimleri olduğu da akıldan çıkartılmamalıdır. Son dönemlerde karşılaştığımız “hatalar” artık görmezden gelinemeyecek bir düzeye ulaşmıştır. Camiamızda zaman zaman bizim de arzulamadığımız bazı tepkilerin oluşması, uzun bir birikimin sonucudur. Bizler camia ve yönetim olarak özeleştirimizi yaparken, kendi iç denetimimizi sağlamak için de gerekli adımları atmaktayız.

Merkez Hakem Kurulu sorumlu ve yetkililerinden de beklentimizin bu yönde olduğunu belirtir, tüm gelişmelerin yakından takipçisi olacağımızı sizlerle paylaşırız.”