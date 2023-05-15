Bin 311 trafik suçu rapor edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Bin 311 trafik suçu rapor edildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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polis trafik denetim ceza

Ülke genelinde 8-14 Mayıs tarihleri arasında polis tarafından yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 1311 trafik suçu rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, sürücülerin 363’ü süratli, 10’u tehlikeli, 25’i dikkatsiz, 115’i seyrüsefer ruhsatsız, 7’si sürüş ehliyetsiz, 115’i emniyet kemersiz, 48’i muayenesiz, 33’ü sigortasız, 38’i alkollü, 5’i “A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.


Sürücülerin 236’sı seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 109’u trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 8’i trafik ışıklarına uymamaktan, 3’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan ve 190’ı diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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Tags:cezadenetimKKTCPolistrafik
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