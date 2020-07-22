Kıbrıs

Bilişim Suçları Yasası Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek

22 Temmuz 2020
Basın-Sen

Basın Emekçileri Sendikası’nın geçtiğimiz hafta onaylanarak yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasası’nın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne götürdüğü dava, Perşembe günü sabah 10.00’da görüşülecek. Davaya KTÖS, Çağ-Sen, Bağımsızlık Yolu, TKP-YG, BKP ve Sol Hareket de destek veriyor.
Basın Emekçileri Sendikası’nın Bilişim Suçları Yasası’nın iptali ve emri için Anayasa Mahkemesi’ne dosyaladığı davada, ara emri görüşmesi Perşembe günü yapılacak. Saat 10.00’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülecek davada, sendika Avukatı Tacan Reynar davayla ilgili emareleri Anayasa Mahkemesi’ne sunacak.

Halkın katılımı bekleniyor

Halkın tamamını ilgilendiren Bilişim Suçları Yasası’nın görüşülmesiyle ilgili olarak, destek veren örgütler, hem üyelerine hem de halka çağrıda bulunarak “bu yasa hepimizi ilgilendiriyor. Anayasa Mahkemesi’nde görüşülecek olan davaya tüm halkımız davetlidir” dedi.

Ara emri başvurusu yapılmıştı

Sendikayı bu davada temsil eden avukat Tacan Reynar, iptal davası ve ara emri müracaatı gerçekleştirdiklerini kaydederek, ilgili yasada ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne aykırı maddeler olduğunu dile getirmişti. Yasada, özel hayatı ilgilendiren bazı maddeler hakkında da itirazları olduğunu anlatan Reynar, ilgili tüm emareleri mahkemeye sunacaklarını kaydetti.


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