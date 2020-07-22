Bıçakladığı köpeği serbest kalınca öldürdü

Hatay’da alkollü olduğu iddia edilen bir şüpheli, ‘Goldi’ isimli köpeği bıçakladığı için gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli aynı köpeği yine bıçakladı. Ancak bu kez ölmesine neden oldu.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bıçaklayarak yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Karaçay Mahallesi’nde meydana geldi.

Randa ailesinin, evlerinin bahçesinde beslediği ‘Goldi’ isimli köpek alkollü olduğu iddia edilen S.A.tarafından bıçaklandı.

Köpeğin inlemeleri ile dışarı çıkan Nejdet Randa, şüpheliyi yakaladı.

İkili arasındaki arbedeye bölgedekilerin ihbarı ile jandarma müdahale etti.

Gözaltına alınan ve S.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İKİNCİ KEZ BIÇAKLADI

Serbest kalır kalmaz Goldi’yi ikinci kez bıçaklayan S.A bu kez olay yerinden kaçtı.

Randa ailesi yaralı halde buldukları köpeği veteriner hekim götürdü.

Bıçak darbeleri ile akciğerleri zarar gören Goldi hayatını kaybetti.

‘TEHDİTLER VE KÜFÜRLER SAVURDU’

Goldi’yi 2 yıl önce sahiplendiklerini anlatan Nejdet Randa, ”Bir sabah inleme seslerine uyandık. Şahsın, köpeğimizi bıçakla yaraladığını gördük. Bu arada bir arbede yaşandı, saldırgan bize tehditler, küfürler yağdırmaya başladı” diyerek ilk olay anını anlattı.

Aile saldırgandan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.