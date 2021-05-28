Bilinen en eski savaşlardan birinin ardından iklim değişikliği çıktı

Dünyanın bilinen en eski savaşlarından birinin yaşandığı Nil Vadisi’ndeki 13 bin 400 yıllık insan kalıntıları üzerinde yapılan yeni bir araştırma, çatışmanın nedeninin iklim krizi olabileceğini ortaya koydu.

Bugün Sudan topraklarında yer alan Cebel Sahaba’da 1960’larda bulunan 61 insan iskeleti, bugüne kadar insanlar arasında yaşanan savaşlara dair en eski kanıt olarak görülüyor.

CNN International’ın dünyanın bilinen en eski savaşı olarak adlandırdığı çatışmanın kalıntılarını inceleyen Britanyalı ve Fransız bilim insanları, aralarında çocukların da olduğu bu kişilerin önceden düşünüldüğü gibi tek seferlik bir katliam sonucu ölmediği sonucuna ulaştı.

Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmaya göre, iskeletleri bulunan 61 kişi o dönemde yaşanan iklim değişikliğinin tetiklediği ve birkaç yıl süren şiddet sonucu hayatını kaybetti. İskeletlerdeki yara iyileşme izlerinin, bu kişilerin birden fazla çatışma yaşadığına işaret ettiği kaydedildi.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden Isabelle Crevecoeur, aralarında avcıların ve balıkçıların da bulunduğu topluluktaki herkesin, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere ayrım gözetilmeden şiddete maruz kaldığını söyledi.

Araştırmacılara göre bu savaş, yerel düzeyde ve aynı topluluktan kişiler arasında yaşanmadı. Yazılı belge bulunmadığı için çatışmaların asıl nedeni net olmasa da, araştırmacılar savaşın bölgede iklim değişikliğiyle azalan gıdayı ve diğer kaynakları ele geçirmek için savaşan rakip topluluklar arasında patlak verdiğine inanıyor.

Bu iklim değişiklikleri, 11 ila 20 bin yıl önce dünyanın önemli bölümünün buz tabakasıyla kaplı olduğu son buzul maksimumunun son süreçlerinde yaşandı.

Araştırmacı Crevecoeur, o dönemde Nil Vadisi’nin muhtemelen çorak bölgelerden hayvancılık ve balıkçılık için nehir kenarına göçen insanlar için önemli bir uğrak noktası olduğunu kaydetti. Crevecoeur, “Bu korkunç değişiklerden sağ çıkmaya çalıştılar” dedi.