Gizemli Havana Sendromu mağdurları, Biden’ın “enerji saldırılarını” görmezden geldiğini öne sürdü

ABD’li diplomatlar, Joe Biden’ın kendilerini ve meslektaşlarını hasta eden gizemli “Havana Sendromu’nun” yeterince üzerine gittiğini düşünmüyor.

2016’dan itibaren Küba’da çalışan ABD’li ve Kanadalı diplomatlar işitme kaybı, hafıza kaybı ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşadı.

Daha sonra yapılan bir araştırma, diplomatların beyin hasarı yaşadığını saptamış, dönemin ABD’li yetkilileri de bu hasarların yönlendirilmiş enerji saldırılarından kaynaklandığı sonucuna varmıştı.

Saldırıların arkasında kimin olduğu şu anda belli değil. Donald Trump, Küba’yı suçlamış fakat ülke herhangi bir saldırıda bulunduğunu reddetmişti.

Şimdi kendilerini ve meslektaşlarını temsil eden çalışanlar, aldıkları hasarlar için düzgün bakımı sağlaması yönünde Biden yönetimine baskı yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderdikleri bir mektupta grup, Biden yönetiminin durumdan etkilenenlerin “hasarları ve tedavi ihtiyaçlarına dair bilimsel kanıtları reddetmeyi” sürdürdüğünü ve bu kayıtsızlığın “kendi hasar ve deneyimlerini geçersiz kıldığını” dile getirdi.

Çalışanlar, “Zorluklarla geçen 4 yıldan sonra yeni yönetimin, bu durumdan etkilenenlerin ihtiyaç duydukları tedavi ve bakımı almalarını ve yeni vakalara uygun bakım sunulmasını sağlamak için bizimle bir ortaklığı memnuniyetle karşılayacağını umuyorduk” diye yazdı.

Maalesef şu ana kadarki deneyimlerimiz yenilenen beklentilerimizin gerisinde kaldı.

Kendisinden önceki Trump yönetimi gibi Biden yönetimi de saldırı olduğu söylenen bu durumun arkasında kimin olduğunu belirleyemedi.

Mektup, tamamı Havana Sendromu saldırılarının muhtemel ya da doğrulanmış mağdurları olan 21 ABD yönetimi çalışanını ve eşlerini temsil ediyordu. Mesaja yönetimin bu durumdan etkilenen kişilere nasıl daha iyi hizmet verebileceğine dair 11 öneri de dahildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, mektuptan haberdar olduklarını ve bakanlığın “mektubun içeriğini ilgili tarafların hepsiyle tartışmayı dört gözle beklediğini” söyledi.

ABD personelinin, ailelerinin ve diğer ABD vatandaşlarının emniyet ve güvenliğinden daha önemli bir önceliğimiz yok.

Semptomlardan etkilendiğini iddia eden eski CIA yetkilisi Marc Polymeropoulos, yönetimin durumuna yönelik kayıtsızlığının yardım almak için kendisini kamuya açık şekilde konuşmak zorunda bıraktığını söyledi.

Polymeropoulos “Son derece sinir bozucuydu. Sağlığım kötüleştiğinde durum, halka açıklama yapmaktan ve Walter Reed’de sağlık hizmeti almak için ricada bulunmaktan başka seçeneğimin kalmadığı bir noktaya ulaştı” dedi.

İstihbarat çalışanı, semptomların ilk kez Moskova’da bir otel odasında kalırken baş gösterdiğini söyledi.

Saldırılar Küba, Çin, Rusya, Batı Avrupa ve Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen şüpheli bir olayla ABD’de gerçekleşti.

Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yürütülen bir araştırma, saldırılardan kaynaklanan hasarların yönlendirilmiş mikrodalga enerjisine uyduğunu tespit etmişti.