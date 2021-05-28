NASA paylaştı: Süper Ay tutulmasının uzaydan çekilen görüntüleri

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev alan Japon astronot Akihiko Hoshide, Süper Ay’ı ve Ay tutulmasını uzaydan görüntüledi.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) astronotu, nisan ayında SpaceX’in Crew-2 uzay aracıyla UUİ’ye gelen uluslararası ekipte yer alıyor.

Hoshide’nin çektiği üç fotoğraf, Süper Ay’a farklı perspektiflerden bakma imkanı sunuyor.

Fotoğraflardan birinde UUİ’nin bir kısmı ön planda yer alırken, bir diğerinde uzayın karanlığında parlayan Ay tümüyle görülüyor. Son fotoğrafta ise Ay’ın karanlığa gömüldüğü tutulma anı yer alıyor.

Japon astronotun görüntülerini resmi Twitter hesabından paylaşan NASA, şu yorumda bulundu:

Uzay istasyonundaki mürettebat bugünkü Süper Ay’ı ve Ay tutulmasını gözlemledi!

26 Mayıs’ta meydana gelen tutulma Doğu Asya, Avustralya, Pasifik ve Amerika kıtası boyunca gözlemlendi.

Etkileyici manzaralara sahne olan doğa olayı, “Süper Çiçek Kanlı Ay” diye anılıyor.

Ay’ın tutulma sırasında Dünya üzerinden kırmızımsı bir renkte görülmesi nedeniyle Kanlı Ay nitelemesini aldığı biliniyor.

Yörüngesi Dünya’ya en yakın konumda olduğunda ve aynı zamanda dolunay evresindeyken Ay, gökyüzünde epey büyük görünüyor. İşte bu nedenle “Süper Ay” ismiyle anılıyor.

Doğa olayının çiçeklerin açtığı ilkbaharda, mayısta meydana gelmesi de tutulmaya “çiçek” sıfatını ekliyor.