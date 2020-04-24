KıbrısManşet

Bilim Kurulu hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunu görüştü

24 Nisan 2020

Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği’nin oluşturduğu Bilim Kurulu, 22 Nisan Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür başkanlığında toplanmış ve 4 Mayıs’tan itibaren hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunu görüşerek, oy birliği ile bazı kararlar almıştı.

Sağlık Bakanlığı önderliğinde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı yetkilileri ekonomik örgütlerin de katılımıyla bugün saat 10.00’da bir toplantı gerçekleştirecek ve 22 Nisan Çarşamba günü üretilen kararlar görüşülecek.

Toplantıda COVID-19’un ülkemizde kontrol altına alındığından yola çıkılarak, ekonominin canlandırılması için halk sağlığı ön planda tutularak hangi açılımların yapılabileceği tartışılacak ve alınan kararlar Bakanlar Kurulu’na sunulacak.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sertoğlu’ndan 23 Nisan kutlaması

Sertoğlu’ndan 23 Nisan kutlaması

23 Nisan 2020
Photo of Bir tuhaf bahar sabahıydı, kapılar açılmıştı!

Bir tuhaf bahar sabahıydı, kapılar açılmıştı!

23 Nisan 2020
Photo of Ticaret Odası, maaş desteği konusunda Çalışma Bakanlığı’nı eleştirdi

Ticaret Odası, maaş desteği konusunda Çalışma Bakanlığı’nı eleştirdi

23 Nisan 2020
Photo of Tatar, 6 ilçeden çocuklarla sosyal medya ortamında bir araya geldi

Tatar, 6 ilçeden çocuklarla sosyal medya ortamında bir araya geldi

23 Nisan 2020
Photo of Barçın: Banka hesabı zorunlu

Barçın: Banka hesabı zorunlu

23 Nisan 2020
Photo of  LTB Gezi Treni’nden 23 Nisan gezisi

 LTB Gezi Treni’nden 23 Nisan gezisi

23 Nisan 2020
Photo of Minik Dahiler Eğitim Merkezi öğretmenlerinden online kutlama

Minik Dahiler Eğitim Merkezi öğretmenlerinden online kutlama

23 Nisan 2020
Photo of Testler haftaya başlıyor

Testler haftaya başlıyor

23 Nisan 2020
Photo of KTAMS: Emek düşmanı olduklarını bir kez daha kanıtladılar

KTAMS: Emek düşmanı olduklarını bir kez daha kanıtladılar

23 Nisan 2020
Photo of Hatay: Özersay sözünü tuttu

Hatay: Özersay sözünü tuttu

23 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı