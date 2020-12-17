SürmanşetYaşam

Bilim insanları 20 yeni canlı türü keşfetti

17 Aralık 2020
yeni canlı türü keşfedildi



Bilim insanları, Bolivya’da yer alan And dağlarında yaptıkları bilim gezisinde minyatür bir kurbağa, zehirli bir yılan ve fincan şeklinde yapraklara sahip bir orkideyi içeren 20 yeni canlı türü keşfetti. Bununla birlikte, daha önce soyu tükendiği düşünülen dört türe ait canlı popülasyonları da yeniden görüldü.



devlet piyangosu





Etiketler
17 Aralık 2020


Başa dön tuşu