ABD: Rusya uydusavar füzesi test etti

SPACECOM’dan yapılan açıklamada, “Rusya, bir dikey tırmanışlı(DA-ASAT) füzesini test etti” ifadesi kullanıldı.

ABD’nin, Moskova’nın karada ve havada konuşlu uydusavar füzelerini geliştirip konuşlandırmaya devam etmesinden kaygı duyduğu ifade edilen açıklamada, “Rusya’nın faaliyetleri, uzayın silahlandırılmasına karşı ortaya koyduğu diplomatik ve kamusal duruşu ile bağdaşmıyor. Rusya tamamen farklı iki tip uzay silahı geliştirdi” ifadesine yer verildi.

Bu silahlardan birinin alçak yörünge uyduları yok etme kabiliyetine sahip DA-ASAT sistemleri, diğerinin ise “yörüngede konuşlu uydusavar” (CO-ASAT) silahı olduğu belirtilen açıklamada, “Şayet bu (DA-ASAT) füze operasyonel bir uydu üzerinde test edilmiş ise uzayda büyük bir çöplük oluşturacak ve ticari amaçlı uyduları tehdit etmekle birlikte uzayda büyük bir kirliliğe neden olacak” değerlendirmesine yer verildi.