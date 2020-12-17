ABD: Rusya uydusavar füzesi test etti

ABD Uzay Komutanlığı (SPACECOM), Rusya’nın alçak yörünge uydularını vurma kabiliyetine sahip bir uydusavar füzesi testini tespit ettiklerini açıkladı. Açıklamada, “Rusya’nın faaliyetleri, uzayın silahlandırılmasına karşı ortaya koyduğu diplomatik ve kamusal duruşu ile bağdaşmıyor.” ifadesi kullanıldı.
Rusya, bu yıl içinde hem DA-ASAT hem de CO-ASAT sistemlerini test etmişti.
Rusya ve Çin son yıllarda uzay silahlarına önemli yatırım yapıyor.
ABD yönetimi geçen yıl aralıkta kendi Uzay Kuvvetlerini kurmasına, Rusya ve Çin’in uydusavar silahlarına sahip olmasını gerekçe göstermişti.
ABD, Rusya, Çin ve Hindistan olmak üzere sadece dört ülkenin elinde uydusavar kabiliyeti bulunuyor.
Pentagon, şubatta iki Rus uydusunun bir Amerikan uydusuna doğru yakın manevra yaptığını, nisandaysa Moskova’nın yere konuşlandırılmış bir uydu önleme füzesinin testini gerçekleştirdiğini bildirmişti.
ABD, Rusya’nın haziranda da bir DA-ASAT uydusavar füzesini test etmesini kınamıştı.
Ağustos 2018’de ise Pentagon, “anormal davranışlar” sergileyen bir Rus uydusunun silah olabileceğinden kaygı duyduklarını açıklamıştı.