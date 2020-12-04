Bilet kesen şirketlere uyarı

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi son toplantısında aldığı kararla ülkemize hava ve deniz yoluyla gelecekler için bilet kesen şirketlere uyarıda bulundu.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin ilgili kararı şöyle:

Hava ve gemi yolu ile ülkemize gelmek amacıyla bilet kesecek kişilerin ilgili şirketler tarafından HES kodlarının kontrol edilerek geliş biletlerinin kesilmesi gerekmektedir.

HES kodunda temaslı ve/veya Covid-19 pozitif olduğu belirlenen kişilere bilet kesilmemesi gerekmektedir.

Ülkeye girişte yapılan 2. PCR sonucu Covid pozitif çıkan kişilerin HES kodunda Covid pozitif olduğu ve/veya temaslı olduğu saptanan kişilere bilet kesen şirketlere Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında cezai işlem uygulanacaktır.