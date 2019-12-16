Bir bilmecenin içinde yaşıyor gibiyiz.

Bu ülkenin nüfusu ne zaman belli olacak?

Yok öğrenci, yok Muhaceret Tüzüğü derken, zaman geçiyor.

Nüfusumuz belli değil, doğal olarak geleceğimiz de belli değil.

Bir de üzerine İskele-Mağusa-Yeniboğaziçi İmar Planı ile yaratılacak 338.000 yeni ek nüfus!

Berbat olan yollarda bir araç kalabalığı aldı başını gidiyor. Yol yok, araba çok, insan isyan ediyor.

İşe gidiş geliş saatleri trafik felç. Randevunuz var ise en az 30 dakika önce evden çıkmalısınız, şanslıysanız yetişirsiniz.

Yeşil adada yeşilden eser kalmamış her yer beton olmuş ama biz daha uyanmıyoruz!

Nüfus oranı arttıkça her şey sarpa sarıyor.

Nüfus oranından en çok etkilenen yer maalesef hastaneler.

Değil geleceğimizi, günümüzü bile planlayamıyoruz!

Evet, sağlık iyi yönetilmiyor. Bütçesinde de olmayan para, daha da aşağıya çekildi!

Hoş parası olsa Sn. Ali Pilli ne yapabilir? Veri var mı? Yok!

İlaç neye göre gelecek, nüfus belli değil ki! Ya hasta sayısı belli mi? Plansız, programsız yola devam.

Kanser hastaları ilaç yok, diyor! Böbrek hastaları aynı dertten muzdarip.

Oda yok. Hastalar neredeyse üst üste yatacak. Refakatçiler oturacak yer bulamıyor!

Tüm bu çileye rağmen çok iyi doktorlara sahibiz. Haklarını yemeyelim, hemşirelerimiz de insan üstü bir efor sergiliyor.

Doktorların ve hemşirelerin özverileri de yetersiz kalıyor. Çünkü nüfus bilinmiyor ve sağlık programlanamıyor.

Bugünlerde yine sağlıkta skandallarla karşı karşıyayız.

Düşünsenize, devlet aşı kampanyası yapıyor ama ellerinde aşı yok!

Gülsek mi? Ağlasak mı? Kim kime dum duma bir durum.

“Bu sabah, Erenköy Lisesi öğrencileri köyden İskele Sağlık Ocağı’na çağrılmış ve “aşı yok” gerekçesi ile çocuklar geri gönderilmişti. Benzer bir olay bu kez Lefkoşa Tren yolu Polikliniği’nde yaşandı.”

“Okul yönetimi aranarak öğrencilere randevu verildi ancak “aşı yok” bilgisi okul yönetimine iletilmediği için çocuklar aileleri ile birlikte boşu boşuna Lefkoşa’ya geldi.”

“Tren yolu Polikliniği’ne gelen çocuklar ve ailelerine, “aşı yok, biz size bilgi vereceğiz, o zaman gelirsiniz” dendi. Değirmenlik’ten Lefkoşa’ya getirilen aileler , eğitim ve sağlık bakanlıklarına isyan etti.”

https://www.ankaradegillefkosa.org/2-asi-rezaleti-trenyolunda-yasandi

Olay vahim. Düştüğümüz duruma bakar mısınız, anayasal bir hak olan sağlık hakkı verilmediği gibi bir de çocuklar okul saatinde öğretmenleri eşliğinde sağlık ocaklarına çağrılıp adeta dalga geçiliyor.

Bunlar daha iyi günlerimiz, nüfusunu bilmeyen ve nüfusunu planlamak için adım atmayan her ülke yok olmaya mahkumdur.

Ölüm yıldönümü dolayısı ile geçtiğimiz hafta anılan Arif Hoca’yı rahmetle anarken, yazıma onun çok sevdiğim bir sözü ile son veriyorum: “Çirkef yatağının ortasında gülistanlık olmaz.”