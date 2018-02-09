Bihter ve Hakan’dan parfüm

Ünlü moda tasarımcısı Hakan Akkaya parfüm çıkarıyor. Black Iris ve Artemisia adında iki ayrı koku dünyanın sayılı koku uzmanından biri olan Bihter Türkan Ergül ve ünlü modacı Hakan Akkaya tarafından üç yılı aşkın bir sürede beraber tasarlandı.

Black Iris erkek parfümünü kendi gibi savaşçı ruhlu erkeklerden ilham alarak tasarladığını belirtirken Artemisia Kadın parfümünü ise kız kardeşi Hazal Akkaya’nın güçlü kadın karakterinden esinlenerek tasarladıklarını açıkladı. Hakan Akkaya’nın ilk etapta Türkiye’de satışa çıkacak olan parfümleri daha sonrasında Ortadoğu’da satışa sunulacak.