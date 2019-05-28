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Beyköy atış alanında yangın

28 Mayıs 2019
yangın

Bugün saat 11:30 sıralarında Beyköy atış alanında iki ayrı noktada henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Beyköy atış alanı bölgesinde yaklaşık 80 dönümlük alanda çıkan birinci yangında yarım dönüm biçilmemiş arpa, 15 adet rulo balya, kuru otlar ve makillik alan yanarak zarar görmüştür.

Atış alanının kuzey kısmında Alevkayası yolunun alt kısmında meydana gelen ikinci yangında ise yaklaşık 20 dönümlük arazi içeride bulunan çam ağaçları, makilik alan ve kuru otlar yanmıştır.

Yangına İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri, çevre halkı ve bölge Belediyesi’ne ait tankerler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınmış olan olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

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