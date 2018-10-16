“Beyaz baston yürüme yolları yetersiz”

Engelliler Dayanışma Derneği Başkan Ömer Suay, kaldırımlarda sarı şerit olarak bilinen görme engelliler için beyaz baston yürüme yollarının yetersizliğine dikkati çekti. Suay, sadece engellilerin değil, engelli olmayanların da kaldırımlarımızda yürüyemediğini vurguladı

Eniz ORAKCIOĞLU

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkan Ömer Suay, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü dolayısıyla Havadise konuştu. Suay, Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu tarafından 1970 yılında kabul edilen 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Gününün görme engelliler için güvenliği ve hareket özgürlüğünü ortaya koymak amaçlı ilan edildiğini belirtti. Suay, Beyaz bastonun bir görme engelli için hem güvenlik, hem tek başına hareket edebilmesi adına bağımsızlık, hem de bir sembol olduğunu vurguladı.

“Sarı şerit yollar yeterli değil”

Ülkemizde yaşayan görme engellilerin hareket özgürlüğünü çok fazla mümkün olamadığını aktaran Suay, sarı şerit olarak bilinen beyaz baston yürüme yolları yeterli olmadığının altını çizdi.

“Bu sarı şeritler amaca hizmet etmesi için mi, yoksa sadece görsel olarak mı yapılıyor?” diye soran Suat, bu amaca hizmet edecek düzenli kaldırımlarımızın olmadığını ifade etti.

“Engelli olmayanlar dahi kaldırımlarda yürüyemiyor”

Sadece engellilerin değil, engelli olmayanların dahi kaldırımlarımızda yürüyemediğini vurgulayan Suay, Haftalık açıklamalara, basın toplantılarına ve istişaresiz şekilde atılan adımlara enerji harcayan hükümeti, daha gerçekçi olmaya ve sosyal devlet anlayışına davet etti.

Suay, Sosyal devlet anlayışının ne siyasetin kendine yakın olan sivil toplum örgütlerine yön vermesiyle, ne de sivil toplum örgütlerinin siyasete sığınmasıyla tesis edilemeyeceğine de dikkat çekti.