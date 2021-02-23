Beyarmudu’nda görülen iguana hem korkuttu hem şaşırttı

Orta ve Güney Amerika’daki anavatanından binlerce kilometrelerce uzakta, ülkemize yine yasadışı yollarla sokulmuş ve muhtemelen tutulduğu kafesten kaçarak Beyarmudu’nda bir elektrik direğinin tepesine tırmanan iguana hem korkuttu, hem şaşırttı.

Olağanüstü durumu fark eden duyarlı vatandaşların derhal 1190 Yaban Hayat Destek Hattına haber vermesi ile yola çıkan Doğa Parkı ekipleri, ciddi elektrik çarpma tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvana herhangi bir zarar gelmeden onu güvenceye almayı başardı.

Gümrük Dairesi ve Veteriner Dairesine bildirilen hayvanın ülkeye giriş belglelerinin olmadığı, ve ülkeye yasal olmayan yollardan girdiği belirlendi. Hayvan yapılan sağlık kontrollerinin ardından Doğa Park’da karantinaya alındı. Gümrük Dairesi ve Veteriner Dairesi de gerekli yasal işlemleri başlattı.

Anavatanı Orta ve Güney Amerika’nın tropik bölgeleri olan iguana ülkemize ait bir tür değil. Ülkemizin kışı bu hayvanlar için çok soğuk, yazı ise çok sıcak olduğu için dışarıda hayatını idame ettiremez ve ölürler.

Doğa Park tarafından elde edilen bilgilerde, bugüne kadar ülkemize yüzlerce İguana’nın kaçak olarak getirildiğini, bunların da %98’in üzerinde bir oranının uygun yaşam ortamları yaratılamadığı için, ayrıca yanlış ve eksik bakım dolayısı ile öldüğü tahmin ediliyor. Bu hayvanların hemen hepsinin ülkemize kaçak yollarla sokulduğundan ve yakalanma oranının arzu edilenden çok daha düşük olmasından dolayı ne yazıkki bu konuda resmi bir istatistik bulunmuyor.

Hayvanların kayıt altına alınması, ve hayvan kaçakçılığının önlenmesi, ülkemizde arzu edilen hayvan refahı seviyelerine ulaşabilmek için olmazsa olmazdır.