“Beslenme tarzı meme kanserinden koruma etkisine sahip”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından dünyada her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanacağı verilerinin verildiği bu zamanda meme kanserinden korunmanın farkındalığını artırmanın önemine dikkat çekti.

Beslenme biçimimiz hayatın her noktasında olduğu gibi kanser riskinin oluşmasında da etkili olduğunu aktaran Okan, Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü’nün yayımladığı rapora göre ülkemizin en önemli ürünlerinden olan zeytinyağının meme kanseri için koruyuculuğu kanıtlanmış besinlerin başında geldiğini kaydetti.

Dr. Dyt. Okan, bir Akdeniz ülkesi olan Kıbrıs adasının bizlere Akdeniz tipi beslenme örüntüsü sunduğunu belirterek, “Kendi zeytinlerimizi yetiştirip, kendi zeytinyağımızın üretimini yaparken doğa aslında bize sağlığımızı koruyabilmemiz adına bir fırsat veriyor” dedi.

Zeytinyağının Koruyucu Etkisi

Zeytinyağını çiğ olarak tükettiğimiz zaman meme kanserine yönelik koruyucu etkisinden faydalandığımızı bildiren Okan, “Günlük zeytinyağı tüketimimizi 10-15gr kadar tutmamız yeterlidir. Zeytinyağı da yağ grubu içerisinde yer aldığı için aşırı tüketimi sağlığımızı olumsuz etkilemektedir” ifadesini kullandı.

Okan, birçok araştırmanın D vitamini seviyesinin düşüklüğünün meme kanseri riski oluşturduğunu gösterdiğini dile getirerek, D vitamini seviyeleri 60-80ng/mL arasında olan bireylerin meme kanserinden %80 oranında korunduğunu da sözlerine ekledi.

D vitamin seviyesini yükseltmek için günde sadece 15dk çıplak tenle güneşte durulması; yağlı deniz ürünleri, kuru yemiş, yumurta tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Okan, öte yandan kanserden korunabilmek için yasak besinler bulunmadığını, yeterli, dengeli, çeşitli ve renkli besinlerle beslenmenin gerekli olduğunu işaret etti.

Okan açıklamalarında, onkoloji hastalarının sağlıklı beslenmeleri konusuna da dikkat çekerek, besin seçimlerini sağlayabilmek ve hastaların yaşam kalitelerini artırabilmek adına bireylerin onkoloji diyetisyenlerinden danışmanlık almalarının önemli olduğunu söyledi.

Sağlıklı beslenmenin koruyucu sağlık basamağının en başında geldiğini ifade eden Okan, ayrıca bu yaklaşım da yaşam boyu sürdürülebilir olması hatırlatmasında bulundu.