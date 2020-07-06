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Besim: Dalga mı geçiyorsunuz?

6 Temmuz 2020
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Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlar Kurulu’nun Covid-19 ile ilgili aldığı kararlara tepki gösterdi.

İşte Besim’in açıklaması:

“Dalga mı geçiyorsunuz???‼️

DSÖ 4 ay önce dünyada Pandemi ilan etti. Yani “tehlikeli ve çok hızlı yayılan salgın hastalık”
Bizim hükümet de bugün Covid-19 hastalığını Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık olarak ilan etti. Aldığı kararlar Bulaşıcı Hastalıklar yasasına aykırı olduğu için aldığı tüm kararları iptal ederek Sağlık Bakanlığına yasayı uygulama yetkisi verdi.

Dalga mı geçiyorsunuz?

4 aydır Ombudsman dahil hep bir ağızdan Bulaşıcı Hastalıklar Yasasını uygulayın dedik; üst üste yap-boz yanlış kararlar alarak topluma tam bir kaos yaşattınız. Güveni sarstınız, sinirlerimizi bozdunuz şimdi mahkeme kararına bir gün kala “biz aldığımız kararları iptal ediyoruz, yasayı uygulayacağız” diyorsunuz.

Yok benim artık böyle bir hükümete söyleyecek sözüm yok.”


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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