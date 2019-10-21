Beşiktaş’tan sakat futbolcularla ilgili açıklama

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, üç oyuncunun da çekilen MR’larının ardından tedavilerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, “MKE Ankaragücü ile oynanan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz’ın, ayak bileği zorlanan Douglas Santos’un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby’in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR’ları sonucunda, Burak Yılmaz’da sağ kasıkta (adductor longus facia) kanama, Douglas Santos’da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık, Abdoulay Diaby’nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.