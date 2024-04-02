Beşiktaş’ta 16 katlı binada yangın: En az 16 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan yüksek bir binada çıkan yangında 16 kişinin öldüğü, 7’si ağır 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.