Beşiktaş’ta 16 katlı binada yangın: En az 16 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan yüksek bir binada çıkan yangında 16 kişinin öldüğü, 7’si ağır 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47’de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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