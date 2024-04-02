Küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi programında 17 kişiye daha hayvan hibe edilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) katkılarıyla “Küçükbaş Hayvancılığın Yaygınlaştırılması Programı” kapsamında 17 kişiye daha küçükbaş hibe edecek. Projeye başvurular 19 Nisan Cuma mesai bitimine kadar sürecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, program kapsamında 340 küçükbaş daha hibe olarak dağıtılacak. Program altında 12 kişiye yirmişer koyun, ikişer koç; 5 kişiye de yirmişer keçi ikişer teke olmak üzere 100 adet keçi ile 240 adet koyunun dağıtımı yapılacak.

Başvuruları değerlendirmek üzere komisyon oluşturulduğu, komisyonun sadece aranan şartları taşıyan kişilerin başvurusunu değerlendirmeye alacağı, başvuruları uygun bulunanlar arasında da hibe verilecek 17 kişiyi belirlemek için kura çekimi yapılacağı kaydedildi. Çekiliş noter huzurunda yapılacak.

Bir önceki dağıtım programının kura aşamasında, hibe alma hakkını kaybedenler, aranan şartları halen bulunduruyorsa, yeni dağıtımdan küçükbaş alabileceği de belirtildi.

-Proje koşulları

Verilen hayvanlar 3 yıl boyunca hiçbir şekilde satılamaz ve devredilemez. Projenin sürdürülebilirliği açısından 3 yılda içerisinde her işletme, başka kişilere verilmek üzere 6 aylıktan büyük 20 baş dişi ve 3 baş erkek küçükbaş hibe etmek zorundadır.

-Başvuru Şartları

Başvuru şartları ise şunlar:

“KKTC vatandaşı olmak; 18-45 yaş aralığında olmak; Tercihen hayvanı olmamak veya en fazla 20 damızlık küçükbaş hayvanı olmak; Hane halkı içinde devletten maaş almıyor olmak; Hane halkının toplamda 20 damızlık küçükbaş hayvandan fazla hayvanı olmamak; Hayvan sağlığı ve refahı için gerekli altyapıya sahip uygun bir barınağa sahip olmak; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının proje kapsamında hazırlamış olduğu taahhütname şartlarını kabul etmiş olmak; Hayvancılık ile uğraşanlar için hayvan hastalıklarından ari işletmesinin olması”

Başvuru için “Kimlik kartı fotokopisi; Barınak mülkiyet belgesi; Bağlı bulunduğu belediyeden küçükbaş ağılı için uygunluk yazısı; Tarım sigortasından ekilen arazi varlığı (var ise); Hayvan kayıt sistemine kayıtlı olup olmadıklarını ve/veya hayvan sayısını gösteren belge; Hayvancılar Birliği üyelik belgesi (hayvanı var ise); İşletmenin son ödediği elektrik faturası (elektrik var ise); İşletmenin son ödediği su faturası (suyu var ise); Muhtardan onaylı hane halkı listesi (isim, yakınlık derecesi ve doğum tarihleri)”