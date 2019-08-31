FutbolSpor

Beşiktaş resmen açıkladı: Mohamed Elneny kadroda

31 Ağustos 2019

Beşiktaş, Arsenal’da forma giyen Mohamed Elneny’i kiraladığını resmen açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny’yi transfer etti.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtilerek, “Beşiktaş’ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhammed Elneny’ye, ‘Beşiktaş ailesine hoş geldin’ der, başarılar dileriz” denildi.

Elneny, 2015-2016 sezonunun devre arasında İsviçre ekibi Basel’den İngiliz kulübü Arsenal’e transfer oldu. Son 3,5 sezondur Arsenal forması giyen Mısırlı ön libero, geride kalan sezonda 17 resmi maçta forma giydi.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

BJK TV resmen kapatıldı

31 Ağustos 2019

Norveçli takım bir kez daha Kürtçe şarkıyla galibiyet kutladı

31 Ağustos 2019

Atlar ve biniciler nefes kesti

31 Ağustos 2019

Plaj tenisi’nde “Master Cup”

31 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı