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Beşiktaş, Mohamed Elneny transferini bitiriyor

30 Ağustos 2019

Beşiktaş, Arsenal’in Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny için anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş orta saha transferinde mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlı ekip, Arsenal’dan Mohamed Elneny ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibinden ayrılacağı daha önce kesinleşen Elneny için Beşiktaş’ın somut adımları sonuç verdi. 27 yaşındaki futbolcu kiralık olarak bir yıllığına Beşiktaş forması giyecek.

Ülkesinde Al Ahly altyapısında yetişen Elneny, sırasıyla Arab Contractors ve Basel forması giydikten sonra 2016 yazında 12,5 milyon euro karşılığında Arsenal’ın yolunu tuttu.

Mısır Milli Takımı’nın da bir parçası olan futbolcu, bugüne kadar ülkesi adına 75 maçta görev yapıp 6 gol kaydetti.

 

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