Beşiktaş Gaziantep’te kayıp

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında küme düşme hattındaki Gaziantep FK’ye 2-0 mağlup oldu.
Gaziantep FK, Beşiktaş’ı Kalyon Stadı’nda ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.
Gaziantep’e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sorescu ve 85’te Draguş kaydetti.
Beşiktaş, 89’da Cenk Tosun’un kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Gaziantep FK aldığı kritik galibiyet sonrası düşme hattından çıktı ve puanını 31’e yükselterek haftayo 15. sırada kapattı.
Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş ise derbinin ardından ikinci mağlubiyetini alarak 46 puanda kaldı.
İlk yarı
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasındaki Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
9. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Rakip ceza sahasında Musrati’nin hatalı pasını değerlendiren Maxim, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Alvarenga’ya attı. Alvarenga’nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok’un sağından ağlara gönderdi: 1-0.
31. dakikada Beşiktaş’ın sol kanatta gelişen atağında Rashica topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, topu kaleci Nita kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
53. dakikada Beşiktaş’ta sakatlanan Al Musrati oyuna devam edemed. Libyalı futbolcu, oyundan çıkarken büyük üzüntü yaşadı.
Musrati yerine Amartey oyuna dahil oldu.