Beşiktaş evinde kazandı

Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu 2 golle maçı kazandı.
Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile karşılaştı.
Mücadele 2-0 siyah-beyazlılar lehine sonuçlandı. Maçta goller; 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun’dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, haftayı 43 puanla 4. sırada kapattı. Konyaspor ise 25 puanla 19. sırada kaldı.
Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, maçta perdeyi açan golü kaydetti.
Semih, 13. Süper Lig maçında 8. kez ağları sarstı. Genç oyuncu 1 de asist katkısı vermişti.
Beşiktaş’ın yeni transferi Al-Musrati, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11’de sahaya çıktı.
Ara transfer döneminde Portekiz ekibi Braga’dan transfer edilen 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu, Kayserispor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Yeni transferlerden Ernest Muçi de Tüpraş Stadı’nda ilk kez sahada yer aldı.
Tüpraş Stadı’nda oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti
İlk 11
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Semih, Cenk.
Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi.
Süper Lig’de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.
Oynadığı müsabakaların 5’ini kazanan, 10’unda berabere kalan ve 10’undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya’da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
İlk yarı
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasındaki Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Muçi’nin aşırtma pasında ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy’un çaprazdan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.
16. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Soner Dikmen’de kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Cicaldau’nun şutunda, kaleci Mert gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarı
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor’u 2-0 yendi.
48. dakikada Konyaspor savunmasından seken top, ceza sahası sol çaprazındaki Cenk Tosun’da kaldı. Cenk’in sert şutunda, Uğurcan Yazğılı’ya çarpan meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy aldı. Genç oyuncunun şutunda, kaleci Slowik’e çarpan top üstten kornere gitti.
49. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan kazanılan kornerde Fernandes, Rashica’ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı sert ortada Semih Kılıçsoy savunmadan önce topa kafayı vurarak takımını öne geçirdi: 1-0.
64. dakikada siyah-beyazlı ekip gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Masuaku’nun yerden ortasında savunmaya çarpan top ceza yayı üzerindeki Al-Musrati’de kaldı. Bu futbolcunun şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere gönderdi.
71. dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza yayı üzerindeki Muçi’ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Slowik’ten dönen topa Cenk Tosun kale sahası içinde ayak koyarak fileleri havalandırdı: 2-0.
85. dakikada sol kanatta topla buluşan Semih Kılıçsoy, savunmanın arkasına hareketlenen Muçi’ye pasını aktardı. Bu futbolcu, kale sahası çizgisi sol çaprazından topa sert vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
Mücadele, Beşiktaş’ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.