ÇevreSürmanşet

Beş ölümden biri hava kirliliğinden

9 Şubat 2021
hava kirliliği can aldı



ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, dünyadaki her 5 ölümden 1’ine fosil yakıt kaynaklı hava kirliliği neden oldu.





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9 Şubat 2021


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