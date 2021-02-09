Kanatlı: Destek diye bir şey yoktur

Havadis Sporcular Yazı Dizisi’nde 33’üncü konuğumuz kadın voleybolcu Sima Kanatlı oluyor. Sima sporu yönetenlere sitem ederken, Voleybol Federasyonunun pandemi sürecinde güzel işler yaptığını düşünüyor. Sporu spor yapanların konuşması, öneri getirmesi veya eleştirmesi amacıyla yaptığımız yazı dizimizde, Sima’nın sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

Yaşanan bu zorlu günlerde ne yazık ki devletin spor adına herhangi bir katkısı olduğunu göremedik. Sporcu her zaman olduğu gibi bu süreçte de yalnız bırakıldı.

2-Bağlı olduğun federasyonun covid-19 döneminde yaptığı veya yapmadığı çalışmaları için ne düşünüyorsun?

Ülkemizde hastalığın yayılmaya başlamasıyla birlikte federasyonumuz faaliyetlerine ara vermişti.

Hem ekonomik anlamda hem de psikolojik anlamda düzenli PCR testleri yapılarak maçlara devam edilmesi pek mümkün değildi bence bu dönemde. Dolayısıyla federasyonun bu konuda aldığı kararların doğru olduğunu düşünüyorum.

3-Federasyonun lig/kupa/turnuva vb.organizasyonları olmuşsa nasıl buldun? Önerin veya eleştirin ne olur?

2020’de yarım kalan Büyük Erkekler Ligi finali ve Süper Kupa dışında herhangi bir karşılaşma oynanmadı. Final karşılaşmaları da her iki takıma, görevlilere ve maça alınan sınırlı sayıdaki seyirciye PCR testleri yapılarak sıkı güvenlik önlemleriyle oynatıldı. Voleybol Federasyonu tarafından bu sürecin gayet iyi yönetildiğini düşünüyorum.

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Her ne kadar gerek özel salonlarda, gerek evde formda kalmaya çalışsak da pandeminin bir türlü bitememesi motivasyonumuzu oldukça düşürmekte. Devletin alması gereken önlemleri almaması sonucunda yaşanan bu durumdan dolayı oynanan liglerin kalitesinin de düşeceğini düşünüyorum. 2-3 antrenman yapıp tekrardan kapanmak motivasyonumuzu oldukça düşürüyor.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl bulun? Devletin spor idarecilerine nasıl bir mesaj vermek istersin?

Bu ülkede spora ve sporcuya verilen destek diye birşey yok. Okullarda şampiyon olan takımların yılda bir kere yurt dışına gönderilmesi dışında bakanlıktan gelen bir destek var mı bilmiyorum. Sahaların birçoğu berbat durumda. Ne antrenman yapacak yer bulabiliyoruz, ne de düzgün ekipmanlarla antrenman yapabiliyoruz.

Ancak son zamanlarda voleybol branşında özellikle Mağusa’da ve alt yapıda bu işe gerçekten emek veren insanlar ve kulüpler var. Bakanlığın sağlamadığı desteği bu kulüpler ve gönüllü insanlar sağlıyor. Onlara buradan teşekkür ederim.

Umarım spor idarecileri de bu süreçte bize destek olur, bizim de daha iyi şartlarda spor yapma imkanımız ve daha büyük hedeflerimiz olur. Siz basın emekçilerine de sesimizi duyurmamızda bize yardımcı olduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz.