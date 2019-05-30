Berova: Eğitimde altyapı tamamlanmalıdır

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Özdemir Berova eğitimde altyapı için adım atılması ve altyapının artık tamamlanması gerektiğini söyleyerek büyük çaba harcanması gerektiğine vurgu yaptı.

Genç Tv’de katıldığı programda soruları yanıtlayan UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova eğitim başlığında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Atamalar hakkında…

İlk olarak öğretmen atamaları ile ilgili konuşan Berova, atamalar konusunun üzerinde çalışılması gereken bir husus olduğuna dikkat çekerek, nakil tüzüğü hakkında bilgi verdi. Berova, ilk öğretmen atamaların ülkenin uç noktasından başlayıp, sonrasında belirli zaman diliminde merkeze gelerek düzenin kurulmaya çalışıldığının amaçlandığını kaydetti. Bugünün şartlarında sistemdeki kaymaların farklı sorunlara yol açabileceğini, uygulama açısından değiştirme düşünülebileceğini dile getirdi.

“Sorunu çözmek için efor şart”

Özdemir Berova, altyapının olmazsa olmaz olduğuna vurgu yaparak, geçen sezon kitapsız, kalemsiz, sınıfların olmadığı bir sistemde okulların açılması gerektiğini söyledi. “Alt yapı için adım atılmalı” diyen Berova, bu yatırımların 3 ayda bitecek yatırımlar olmadığını, sıkıntı yaşanacağını ve sıkıntının ortadan kaldırılması için ciddi çaba harcanılması gerektiğini söyledi. Berova, Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemi anımsatarak, 22 Milyon TL üzeri harcama yaptıklarını, ancak kendilerinden sonra gelen Eğitim Bakanının bir şey yapmadığını kaydetti.

“Genel sekreterlik talebim yok”

Siyasetin de ağırlıklı olarak konuşulduğu programda “Genel Sekreter olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna Berova, “Bu dönem için UBP Grup Başkan vekiliyim. Parlamentoda ciddi görev almayı düşünüyorum. Genel sekreterlik önemli bir görevdir ama bu dönem içinde genel sekreterin halk içinde iç içe olması ve çaba harcaması gerekir. Böyle bir talebim olmayacak.” İfadeleriyle sözlerini noktaladı.