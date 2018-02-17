Berkalp’ten erken veda

Yalova’da bu sezon sorunlar bitmek bilmiyor. Devre arasında Derviş Kolcu’nun yerine göreve getirilen Cenk Berkalp, yaşanan sorunlar nedeniyle 3 hafta dayanabildi

Süper Lig’de bu sezon çok sıkıntılı dönemler yaşayan Yalova’da teknik direktör Cenk Berkalp görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kulüp başkanı iken trafik kazası yaparak hayatını kaybeden camianın çok sevilen sayılan ismi Tahsin Mertekçi’nin vefatı ile sarsılan Yalova, yaşanan maddi sıkıntılardan bir türlü kurtulamadı ve teknik direktör Derviş Kolcu’nun ayrılmasının ardından devre arasında da kadrosundaki yabancı oyuncuları başka takımlara satarak güç kaybetmişti. Kolcu’nun boşluğunu Cenk Berkalp ile dolduran Yalova’da, tecrübeli çalıştırıcı da aşılamayan sorunlar üzerine dün görevi bıraktığını açıkladı. İlk devrede 15 haftada 15 puan toplayabilen Yalova, Berkalp’in yönetiminde ise oynanan 3 lig maçında mağlup olmadan 5 puan toplamıştı. Saha kapatma cezası nedeniyle iç saha maçlarını Girne ve Lefkoşa’daki sahalarda oynayan Yalova, ligin 19. haftasında yarın başkentte ligin güçlü takımlarından GAÜ Çetinkaya’ya konuk olacak.