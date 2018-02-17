Beko’dan “KKTC”ye zırnık yok

KKTC’de birçok bayisi bulunan Türkiye’nin en büyük beyaz eşya firmalarından Beko, Barcelona ile sponsorluğunu 3 yıl daha uzattı. Beko bu süreçte Barcelona’ya toplamda 57 Milyon Euro ödeyecek

Beko, Barcelona Futbol Kulübü (FCB) ile 2014 yılından beri yürüttüğü sponsorluğu 3 yıl daha uzattı. Barcelona’da düzenlenen törene Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da katıldı. Sponsorluk anlaşmasına göre Beko, Barcelona’nın ana sponsorları arasına girerek, antrenman tişörtlerinin hem göğüs sponsoru hem de forma kol sponsoru oldu. Beko anlaşmaya göre, Barcelona’ya yıllık 19 Milyon Euro, 3 yıl için ise toplamda 57 Milyon Euro ödeyecek. 2014 yılında yapılan anlaşmada ise Beko takımın sadece forma kol sponsoru olarak her yıl kulübe 10 milyon Euro ödüyordu. Ülkemizde de birçok bayisi bulunan ve Barcelona’ya milyon eurolar yatıran Beko, bugüne kadar KKTC futboluna tek kuruşluk yardım yapmadı.