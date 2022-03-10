Benzine 4, Euro Dizele 5 TL zam

Benzin fiyatları Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile yeniden düzenlendi. Buna göre akaryakıt 4 TL ve üzerinde zamlandı.

Resmi Gazete’de yayınlanan rakamlara göre 95 oktan benzin 18,75 TL, 98 oktan benzin 19.00 TL, Euro Dizel 21.07 TL, Gazyağı ise 19.46 TL oldu.

4 Mart’ta zamlanmıştı

KKTC’de akaryakıt fiyatlarına en son 4 Mart tarihinde zam yapılmıştı. Buna göre 95 oktan kurşunsuz benzin 13.70 TL’den 14.73 TL’ye 98 oktan kurşunsuz benzin 13.94 TL’den 14.97 TL’ye, Euro dizel 13.56 TL’den 14.62 TL, gaz yağı ise 13.36 TL’den 14.13 TL’ye yükselmişti.