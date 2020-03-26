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Benziciler tedbir istiyor

26 Mart 2020

Benzinci Şükran Karasalih yaptığı paylaşımda benzincilerin de yaşanan ekonomik krizden etkilendiğini ve işlerinin yüzde 50 düştüğünü belirtti.

Karasalih’in yaptığı paylaşım şöyle;

“Selamlar sevgili dostlarım
Biz benzinciler olarak sıkıntılarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum.
Benzin istasyonu işletmecilerinin de sıkıntılarını lütfen duyun.
Akaryakıt sektörü açık olan bir sektör, fakat iş hacmi 1/5 e düşmüş durumdadır.
Benzin istasyonları piyasadaki tüm şirketlere ve kamuya kredili satış yaparak tüm araçları yollarda tutmaktadır.
Tüm alacaklı olduğumuz işletmeler kapalı, ayrıca açık olanların da muhasebeleri çalışmıyor, muhasebe elemanları işe gelmiyor yasak var. Kamu zaten kapalı.kamu ve özel işletme alacakları ne zaman alınacağı meçhul.
En büyük sorunumuz tahsilat yapamamak. Takas açıldığında biriken çekler gelecek fakat şirketlerden ve kamudan tahsilat yapılamadığından karşılıksız kalacak. Bayilerin tamamı sürekli arıyor ve bu sorunu aktarıyor.
1) Akaryakıt istasyonlarının mutlaka açıklanacak yardım paketlerine dahil edilmesi gerekmektedir.
2) Ayrıca takasa gelecek çeklerin tarih sırasına göre ertelenmesi gerekmektedir.
3)Benzincilerin de çalışanları var.Çalışanlar ödeme ister.Çalışanların maaşlarını artı Sigorta ,ihtiyat Sandığı ve elektrik giderlerini şu anki satışlarla karşılamak mümkün değil.vede inkar edilemez birşey var çalışanlar şu an risk altındadırlar.
4)Doğrudur sorun hepimizin sorunu ama hepimizin. Saygılarımızla.”



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