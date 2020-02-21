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Benter’in koronavirüs tedavisine Amerika’dan destek

21 Şubat 2020

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, 6 Şubat 2020 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde Coronavirüsü ve kendi buluşlarıyla (ACE2/Angiotensin-(1-7)) ilgili verdiği konferansta coronavirüsünün tedavisi için bir çözüm önermişti.

Bugün dünyaca meşhur Science dergisinde yayınlanan bir makalede ABD’de University of Texas ve National Institute of Health’ten araştırmacılar Benter’in önerdiği metod üzerinden bir çözüm ürettiler.

Benter konferansta kendi bulduğu sistemin bir parçası olan ACE2 proteinini inhibe etmekle virüsün hücrelere girerek zarar vermesinin önlenebileceğini söylemişti. Covid-19’un genom haritası kullanılarak üretilen numuneler üzerine yaptıkları çalışmada koronavirüsün insan hücresine nüfuz etmesini sağlayan “anahtar” enzimi tespit ederek Benter’in açıklamalarını doğruladılar.




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